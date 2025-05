Squid Game 3, l’attesa sta per finire: ecco la data di uscita

Fin dal debutto, Squid Game è diventato un cult battendo ogni record fino a diventare un vero e proprio fenomeno culturale. La seconda stagione di Squid Game è diventata la seconda serie non in lingua inglese più vista nella storia di Netflix – con oltre 1,2 miliardi di ore guardate e più di 173 milioni di visualizzazioni – mentre la prima stagione è entrata nella storia come la serie più vista di sempre sulla piattaforma streaming fondata da Reed Hastings e Marc Randolph.

Netflix ha finalmente svelata la data di uscita dell’attesissimo Squid Game 3. Nell’annunciare l’arrivo della nuova stagione il servizio streaming ha anche fornito un assaggio ai numerosi appassionati, mostrando le prime immagini del terzo capitolo della serie televisiva sudcoreana scritta, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk. Tra la prima e la seconda stagione c’è stata una lunga attesa, ma stavolta non sarà così.

La terza stagione è stata girata insieme alla seconda, in modo da non far aspettare troppo i fan. Del resto non si era pensato a un possibile sequel della prima stagione, ma lo strepitoso successo della serie ha rapidamente convinto Netflix a dare un seguito a Squid Game. L’attesa ormai sta per finire, c’è la data di Squid Game 3.

Quando esce Squid Game 3, Netflix svela la data

Il terzo atto di Squid Game arriverà sulla piattaforma di Netflix il 27 giugno. La prossima stagione chiuderà il cerchio della storia del mortale gioco di sopravvivenza. Nel secondo capitolo della serie Gi-hun, il Giocatore 456 (Lee Jung-jae), vincitore e unico sopravvissuto della precedente edizione, è tornato a cimentarsi con la micidiale competizione a tre anni di distanza dalla sua vittoria.

Questa volta il suo obiettivo non è vincere, ma distruggere lo spietato reality e evitare che la macchina infernale chieda ulteriori tributi di sangue. La terza stagione riprende dalla sconvolgente conclusione della precedente, con il fallimento del tentativo di rivolta dei giocatori e l’uccisione di Jung-bae (Giocatore 390) per mano del Front Man, il supervisore del gioco infiltrato nella ribellione sotto mentite spoglie.

Gi-hun, per quanto segnato dalla morte dell’amico e alleato, non desisterà dal suo tentativo di smantellare una volta per tutto il crudele sistema dei giochi. Il protagonista di Squid Game sarà chiamato ad affrontare nuovi pericoli, ma questa volta senza poter più contare su un aiuto esterno. Inutile dire che il Front Man, enigmatico burattinaio del gioco, non sarà per nulla disposto a dargliela vinta.

Oltre a Gi-hun e al Front Man (Lee Byung-hun) torneranno personaggi chiave come il detective Hwang Jun-ho (Wi Ha-jun) e diversi concorrenti sopravvissuti insieme a un cast di nuovi attori, pronti a unirsi alla produzione per dar vita a una memorabile conclusione. Ad affiancare Hwang Dong-hyuk ci sarà Kim Ji-yeon , nel ruolo di produttore esecutivo.

Squid Game, potrebbe non essere solo fantasia

La serie che ha incollato allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo mette in scena uno spaventoso gioco a eliminazione. Niente altro che un sadico meccanismo che coinvolge 456 persone (povere o piene di debiti), attirate dal miraggio di un ricco montepremi da 4,56 milioni di dollari. I giocatori accettano di farsi rinchiudere in una sorta di Lager ai margini del mondo, sotto la sorveglianza di inquietanti guardie mascherate.

I concorrenti-prigionieri, sottoposti a angherie e torture di ogni tipo, ben presto si accorgono che i perdenti vengono uccisi senza pietà. A quanto pare però Squid Game non è semplicemente una distopia televisiva o una critica alla sfrenata competizione capitalistica. In tanti sostengono che la serie sarebbe ispirata alla struttura dittatoriale di Brothers Home, realmente esistita tra gli anni ’70 e ’80 nella città sudcoreana di Busan.

Quella che ufficialmente doveva essere una struttura assistenziale in realtà era un campo di internamento. Al suo interno vagabondi, bambini, disabili e anche comuni cittadini venivano reclusi a forza e sfruttati come schiavi. I prigionieri, gestiti con sistemi di comando in stile militare, erano controllati da guardie armate che fecero centinaia di vittime (o forse più). Uno scenario di “purificazione sociale” che fece di quella che venne soprannominata la “Auschwitz della Corea” il teatro delle peggiori violazioni dei diritti umani nel Paese.