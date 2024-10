Disney+, tutte le nuove serie in uscita a novembre 2024

A novembre 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a novembre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ a novembre 2024

Il mese di novembre su Disney+ in Italia sarà all’insegna di Ryan Murphy con l’arrivo di tre serie tv ideate o prodotte dallo storico autore di American Horror Story e Glee. Arriveranno infatti Grotesquerie, Doctor Odyssey e l’ottava stagione di 9-1-1. Gradito ritorno anche per Grey’s Anatomy che con la sua stagione 21 arriverà proprio il 21 novembre sulla piattaforma.

6 mercoledì – The Old Man s.2

Gangam B-Side s.1 Corea (primi 2 episodi)

s.2 s.1 Corea (primi 2 episodi) 13 mercoledì – Grotesquerie s.1 (primi 2 episodi)

s.1 (primi 2 episodi) 14 giovedì – Non dire niente , miniserie

, miniserie 19 martedì – Interior Chinatown s.1

s.1 20 mercoledì – Tell Me Lies s.2

s.2 21 giovedì – Grey’s Anatomy s.21 (episodi settimanali)

9-1-1 s.8 (episodi settimanali)

s.21 (episodi settimanali) s.8 (episodi settimanali) 28 giovedì – Doctor Odyssey s.1 (primi 2 episodi)

Grotesquerie – prima stagione – dal 13 novembre

Horror drama prodotto da Ryan Murphy, scritta con Jon Robin Baitz e Joe Baken, Grotesquerie ci porta in una comunità sconvolta da crimi efferati. La “Detective Lois Tryon” sente che questi crimini la riguardano in maniera inquietante, come se qualcuno – o qualcosa – la stesse deridendo. Inoltre ha un marito ricoverato in ospedale e un rapporto teso con la figlia. Accetta l’aiuto di “Sorella Megan”, una suora e giornalista del Catholic Guardian. Mentre mettono insieme gli indizi, Lois e Sorella Megan si ritrovano intrappolate in una rete minacciosa che sembra sollevare più domande che risposte. Primi 2 episodi poi rilascio settimanale.

Non dire niente – miniserie – dal 14 novembre

Arriva il 14 novembre con tutte le 9 puntate, la miniserie Non dire niente, tratta dal romanzo di Patrick Radden Keefe, al centro una storia di omicidi e di memoria durante il periodo del conflitto nordirlandese (il periodo chiamato dei The Troubles). Ambientata nell’arco di quattro decenni, la serie si apre con la scioccante scomparsa di Jean McConville, una madre single di dieci figli rapita da casa sua nel 1972 e mai più vista viva.

Doctor Odyssey – prima stagione – dal 28 novembre

Doctor Odyssey è un procedurale a bordo di una nave da crociera con al centro il personale medico di bordo alle prese sempre con piccole e grandi emergenze. Il medico è interpretato da Joshua Jackson, mentre Phillipa Soo e Sean Teale sono gli infermieri e Don Johnson il capitano.

Non solo serie tv a novembre su Disney+

Il mese di novembre si apre (il 1°) con il documentario Con le musiche di John Williams, attraverso le testimonianze dei registi, musicisti e dei personaggi con cui ha lavorato. Il 2 novembre arriva il documentario di National Geographic Endurance: Alla ricerca della nave leggendaria, in cui si dice che l’esploratore Ernest Shackleton riuscì a tenere in vita l’equipaggio per oltre un anno.

Lo speciale comico Jim Gaffigan: The Skinny arriva il 22 novembre; il 6 novembre arriva il documentario Protecting Paradise: The Story of Niue e il 25 Tsunami: Corsa contro il tempo. Il 15 novembre ci sarà il cortometraggio di animazione An almost Christmas Story.