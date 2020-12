StarzPlay va contro corrente e nel mese in cui tutte le altre piattaforme puntano forte sulle feste, su film e serie tv a tema natalizio, sui cartoni per bambini, la piattaforma internazionale di Lionsgate non modifica la linea scelta. Non solo ma a differenza degli altri prosegue con i rilasci settimanali adottando la domenica come il giorno per il rilascio degli episodi inediti.

Così nelle domeniche del mese di dicembre prosegue l’appuntamento con No Man’s Land la serie tv che offre uno sguardo unico sul conflitto siriano, raccontando le diverse forze in campo attraverso lo sguardo di un uomo in cerca della sorella. In contemporanea con gli USA il 6 dicembre torna Power Book II: Ghost con i restanti 5 episodi della prima stagione in onda con un appuntamento settimanale. La serie segue le vicende di Tariq St. Patrick, figlio del protagonista della precedente Power, che si divide tra la voglia di liberarsi dell’ombra del padre e la necessità di proteggere la sua famiglia, a partire dalla madre, in carcere per l’omicidio commesso da Tariq. In tutto questo deve affrontare il college della Ivy League che sta frequentando per cercare di crearsi una sua strada autonoma.

Domenica 20 dicembre, sempre con la classica formula dell’appuntamento settimanale, arriva Brave New World, serie tv in 9 episodi, adattamento del romanzo distopico Aldous Huxley del 1932, prodotta da Universal e distribuita negli USA su Peacock che l’ha però cancellata dopo la prima stagione. La serie immagina un mondo utopico in cui la pace e la stabilità sono raggiunti attraverso l’eliminazione di ogni forma di personalismi, non esiste più privacy, non esistono famiglia, valori, soldi, tutta la struttura della società si regge su una divisione per livelli, a ciascun livello corrisponde un compito da svolgere. Fuori da questa società esiste un mondo selvaggio e quando le due realtà si scontrano avviene la classica rottura dell’equilibrio che provoca catastrofi a catena.

Il calendario delle serie tv su StarzPlay a Novembre

No Man’s Land : prosegue la domenica l’appuntamento con le puntate inedite della serie tv che ci porta nel cuore del conflitto siriano con un uomo alla disperata ricerca della sorella creduta morta da tempo.

: prosegue la domenica l’appuntamento con le puntate inedite della serie tv che ci porta nel cuore del conflitto siriano con un uomo alla disperata ricerca della sorella creduta morta da tempo. 6 – Ultimo episodio per Seduced: Inside the NXVIM cult, una docu-serie che racconta la storia di India Oxenberg, figlia dell’attrice Catherine Oxenberg e discendente di una famiglia reale europea, rimasta invischiata in un gruppo di auto-aiuto che si trasforma in una setta in cui i membri erano costretti a diventare schiavi sessuali

una docu-serie che racconta la storia di figlia dell’attrice Catherine Oxenberg e discendente di una famiglia reale europea, rimasta invischiata in un gruppo di auto-aiuto che si trasforma in una setta in cui i membri erano costretti a diventare schiavi sessuali 6 – Power Book II: Ghost , seconda parte della prima stagione per la serie tv sequel/spinoff di Power con al centro il figlio dell’imprenditore/criminale della precedente serie, Tariq St. Patrick interpretato da Michael Rainey, Jr. (5 episodi con rilascio settimanale)

, seconda parte della prima stagione per la serie tv sequel/spinoff di Power con al centro il figlio dell’imprenditore/criminale della precedente serie, Tariq St. Patrick interpretato da Michael Rainey, Jr. (5 episodi con rilascio settimanale) 20 – Brave New World, prima e unica stagione (la serie è stata cancellata da Peacock negli USA) per la serie tv ispirata al romanzo distopico di Aldous Huxley con al centro un mondo in cui non esiste denaro, privacy, famiglia tutti elementi che minano l’equilibrio pacifico della convivenza, l’arrivo di un elemento esterno farà crollare le certezze di questa Nuova Londra (9 episodi con rilascio settimanale)

