La miniserie The Stand tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King che qui in Italia conosciamo come L’Ombra dello Scorpione, arriverà in Italia dal 3 gennaio su StarzPlay, la piattaforma di streaming internazionale accessibile in Italia sia attraverso una sua app specifica su iOSs o Android che come canale a pagamento su Prime Video, Rakuten Tv e Apple Tv.

The Stand, come sempre capita quando si toccano i romanzi di King, è tra i prodotti più attesi e discussi di questi ultimi giorni del 2020 visto che negli USA debutterà sulla piattaforma di streaming CBS All Access del gruppo ViacomCBS, il 17 dicembre.

The Stand – L’Ombra dello scorpione racconta un mondo distrutto dalla peste, in cui, in uno scenario apocalittico, a guidare i sopravvissuti è l’eterna ed elementare lotta tra bene e male. Il destino dell’umanità è tutto sulle fragili spalle di madre Abagail, una figura mitologica di 108 anni interpretata da Whoopy Goldberg, e di un pugno di sopravvissuti. A complicare la sopravvivenza di questo ultimo sprazzo di umanità c’è Randall Flagg meglio conosciuto come l’Uomo Oscuro iconico cattivo dei romanzi di King, una sorta di uomo nero dotato di poteri sovrannaturali e determinato a portare caos e distruzione nel mondo. Per dar corpo a questa figura mefistofelica e spietata è stato scelto Alexander Skarsgard abituato ai ruoli del perfido seducente da True Blood a Big Little Lies.

Oltre a Whoopi Goldberg e Alexander Skarsgård, nella miniserie troviamo diversi volti noti del cinema e della tv a dimostrazione di come sia una miniserie su cui dalle parti di CBS Studios e ViacomCBS hanno puntato molto. Infatti nel cast ci sono anche James Marsden (Mrs. America), Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard (Aquaman), Owen Teague, Brad William Henke (Manhunt, Orange is the New Black), Irene Bedard, Nat Wolff (Death Note, Paper Towns), Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNamara (Arrow, Maze Runner: The Death Cure), Fiona Dourif, Natalie Martinez (Death Race), Hamish Linklater, Daniel Sunjata (The Dark Knight Rises) e Greg Kinnear.

Non solo Stephen King ha approvato questa versione del suo romanzo realizzata da Josh Boone e Ben Cavell, ma ha anche scritto di suo pungo un nuovo finale della miniserie, con il nono e ultimo episodio della miniserie che, stando a quanto dichiarato dallo stesso King, sarà una sorta di seguito rispetto al romanzo.

StarzPlay porterà la miniserie in Italia e in altri paesi come Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia , Giappone, America Latina, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Al momento non è stato specificato se saranno rilasciati tutti gli episodi il 3 gennaio o se ci sarà un rilascio settimanale come StarzPlay fa per altre produzioni.