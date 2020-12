Un’offerta ancora più ampia, di cui potranno beneficiare entrambe le parti. Così come già avvenuto in passato, una nuova partnership vede due distinte realtà della produzione ed offerta di contenuti tv lavorare insieme per trarne entrambi il meglio. Stiamo parlando di Amazon Prime Video e Sky, che hanno annunciato proprio da oggi, 14 dicembre 2021, una nuova partnership pluriennale.

Che cosa prevede questa nuova collaborazione? Presto detto: da una parte, l’app Prime Video di Amazon sarà disponibile sui dispositivi Sky Q e Now Tv europei, dall’altra l’app Now Tv sarà a disposizione dei possessori di dispositivi Fire Tv.

Una novità che riguarda non solo l’Italia, ma anche Regno Unito, Irlanda, Germania (sui dispositivi Sky Ticket) ed Austria (su Sky X), che da oggi potranno beneficiare di un unico posto da cui seguire serie tv, film ed eventi sportivi.

Nello specifico, l’app Prime Video è disponibile da oggi su Sky e Now Tv, mentre bisognerà aspettare i primi mesi del 2021 per avere Now Tv sui dispositivi Fire Tv, situazione quest’ultima che riguarda anche Irlanda, Austria e Svizzera, mentre nel Regno Unito l’offerta è già disponibile ed in Germania arriverà nella prima parte del nuovo anno.

Come vedere Prime Video su Sky Q e Now Tv

Gli abbonati Sky Q potranno quindi accedere a Prime Video dalla sezione App o pronunciando il comando vocale “Apri Prime Video” con il telecomando di Sky Q, per poi associare il proprio account Prime Video a Sky Q. Gli Amazon Original saranno così visibili sulla Home di Q accanto ai contenuti Sky e Netflix, rendendo facilissimo scegliere cosa vedere.

Nel 2021, gli abbonati potranno aspettarsi sempre più integrazioni, e sarà anche possibile cercare i contenuti di Prime Video, tra cui serie e film, usando il controllo vocale di Q. Inoltre, gli abbonati Sky che ancora non sono clienti Prime Video potranno abbonarsi seguendo i passaggi indicati sull’app, ed usufruire della prova gratuita di 30 giorni offerta da Amazon.

Come vedere Now Tv sui dispositivi Fire Tv

© Gianni Fiorito

L’app di Now Tv sarà disponibile sui dispositivi Fire Tv da inizio 2021 con il roll-out su Fire Tv Stick, Fire Tv Stick Lite e Fire Tv Stick 4K. Trovare Now Tv sui dispositivi Fire Tv sarà facile con Alexa; i clienti potranno utilizzare il telecomando vocale Alexa incluso o il dispositivo Echo associato pronunciando “Alexa, apri Now Tv”.

I clienti Amazon abbonati a Now Tv potranno scaricare l’app e accedere alle produzioni Sky Original, ai più importanti appuntamenti di Sky Sport e ai migliori film per tutta la famiglia di Sky Cinema. Chi non è ancora cliente Now Tv potrà abbonarsi ai pass Cinema ed Entertainment e Sport sul sito nowtv.it.

“Un regalo di Natale”

Innegabile la soddisfazione da entrambe le parti. “Questo è un regalo di Natale che facciamo in anticipo ai nostri abbonati Sky Q che quest’anno sul box troveranno ad attenderli l’app Prime Video”, ha dichiarato l’EVP e CEO UK & Europe di Sky Stephen van Rooyen. “Questo accordo, inoltre, permetterà ad ancora più persone di accedere alla nostra formidabile app Now Tv attraverso i dispositivi Amazon Fire Tv”.

Per Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia, “tutto questo rende molto più facile ai nostri abbonati trovare i contenuti che amano di più, semplificandogli la vita”. In casa Amazon, a commentare la notizia è Jay Marine, Vice President, Prime Video Worldwide: “Con l’inverno in arrivo e con la nostra nuova serie da binge-watching The Wilds pronta al debutto (è in catalogo dall’11 dicembre, ndr), questo è il momento perfetto per i clienti Sky per recuperare i nostri show Prime Video pluri-premiati e i film. Inoltre, con Now Tv in arrivo su Fire Tv i clienti in Italia non hanno mai avuto tanta scelta su cosa vedere, in qualunque modo lo stiano vedendo”.