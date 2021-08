Star in the star, sarà Claudio Amendola il terzo giurato

“Le trattative per portare Claudio Amendola a Star in the star sembrano essere arrivate a buon punto…“. Cosi scriveva qualche tempo fa il sito web Dagospia. Ebbene secondo quanto apprendiamo la trattativa fra il bravo attore romano e la produzione del programma è andata a buon fine. L’interprete di “Storia d’amore e d’amicizia“, il bel film per la tv di Franco Rossi, sarà dunque a fianco del comico Andrea Pucci e della cantante Marcella Bella come giurato di questa nuova produzione televisiva realizzata da Banijay Italia.

Il programma, di cui vi abbiamo annunciato l’arrivo in Italia proprio da queste colonne, sarà la produzione d’intrattenimento del giovedì sera di Canale 5 alla cui guida è stata scelta la bella e brava Ilary Blasi, che reduce dall’impegno con l’Isola dei famosi 2021 si getterà anima e corpo in questo nuovo varietà. Ricordiamo che il programma è sostanzialmente, con tutti i distinguo del caso, un mix fra due varietà di successo della nostra televisione generalista. Ci riferiamo al Tale e quale show di Carlo Conti e al Cantante mascherato di Milly Carlucci.

Il primo che parte con la sua nuova edizione il prossimo mese di settembre, sempre nella storica collocazione del venerdì sera, il secondo che dovrebbe andare in onda il venerdì successivo al Festival di Sanremo 2022, da poco assegnato per la terza volta ad Amadeus. Se Star in the star potrà in qualche modo bruciare i due spettacoli della Rete 1 della Rai lo scopriremo a partire dal prossimo autunno, di certo muoverà il mercato delle cosi dette “star” impegnate a partecipare nelle vesti di concorrenti a questi programmi.

Al netto di tutto questo però l’appuntamento con la prima edizione italiana di Star in the star è previsto dal prossimo autunno, con Ilary Blasi, Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella, nel giovedì sera di Canale 5 subito dopo l’immancabile appuntamento con Striscia la notizia.