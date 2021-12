Il mese di Gennaio 2022 su Sky e NOW si annuncia ricco di novità sul fronte dell’intrattenimento dall’arrivo della nuova edizione di Italia’s Got Talent alla novità Christian un crime soprannaturale ambientato a Roma con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria che già “profuma” di cult. I fan delle serie tv non si potranno perdere la terza stagione di A Discovery of Witches che arriva in contemporanea con il Regno Unito, da dove arriva anche Landscapers. Dagli Stati Uniti le nuove comedy Young Rock e Mr. Mayor che saranno rilasciate in modalità cofanetto con tutti gli episodi subito disponibili, ma soprattutto la seconda stagione di Euphoria in contemporanea con HBO in versione originale dal 10 gennaio.

Sky e NOW Gennaio 2022: le serie tv in partenza

Scopriamo insieme le novità che ci aspettano a Gennaio 2022 su Sky e NOW in streaming tra nuove serie tv e graditi ritorni:

7 Venerdì – A Discovery of Witches s.3 Sky Serie: terza stagione per il fantasy gotico britannico sul vampiro Matthew Clarimont (Matthew Goode) e la strega interpretata da Teresa Palmer

s.3 Sky Serie: terza stagione per il fantasy gotico britannico sul vampiro Matthew Clarimont (Matthew Goode) e la strega interpretata da Teresa Palmer 8 Sabato – Agatha e la Maledizione di Ishtar su Sky Investigation: film tv su Agatha Christie che arriva a Baghdad in cerca di pace e cultura dopo la sua misteriosa scomparsa per 11 giorni.

su Sky Investigation: film tv su Agatha Christie che arriva a Baghdad in cerca di pace e cultura dopo la sua misteriosa scomparsa per 11 giorni. 9 Domenica – Agatha e gli omicidi di Mezzanotte su Sky Investigation: la scrittrice sta per vendere i diritti d’autore americani dei suoi romanzi e decide di uccidere Poirot, improvvisamente nell’albergo dove si svolgono le trattative iniziano a accadere strani omicidi.

su Sky Investigation: la scrittrice sta per vendere i diritti d’autore americani dei suoi romanzi e decide di uccidere Poirot, improvvisamente nell’albergo dove si svolgono le trattative iniziano a accadere strani omicidi. 10 Lunedì – Euphoria s.2 (versione originale on demand e su Sky Atlantic, dal 17 gennaio in versione doppiata): torna la storia di Rue interpretata da Zendaya e del suo gruppo di amici

s.2 (versione originale on demand e su Sky Atlantic, dal 17 gennaio in versione doppiata): torna la storia di Rue interpretata da Zendaya e del suo gruppo di amici 13 Giovedì – Young Rock s.1 11 episodi subito on demand e su Sky Serie: il racconto della crescita di Dwayne The Rock Johnson in formato family comedy

s.1 11 episodi subito on demand e su Sky Serie: il racconto della crescita di Dwayne The Rock Johnson in formato family comedy 14 Venerdì – Landscapers – Un Crimine quasi perfetto Sky Atlantic: miniserie in 4 episodi prodotta da Sky e HBO con Olivia colman e David Thewlis ispirata a fatti realmente accaduti. Al centro una coppia normale ma solo apparentemente, stravolta dalla scoperta di un vecchio crimine.

Sky Atlantic: miniserie in 4 episodi prodotta da Sky e HBO con Olivia colman e David Thewlis ispirata a fatti realmente accaduti. Al centro una coppia normale ma solo apparentemente, stravolta dalla scoperta di un vecchio crimine. 16 Domenica – Private Eyes s.2 Sky Investigation: torna Jason Priestley nei panni dell’ex giocatore di hockey oggi investigatore privato

s.2 Sky Investigation: torna Jason Priestley nei panni dell’ex giocatore di hockey oggi investigatore privato Lunedì 17 e 24 gennaio – I Delitti del BarLume : Compro Oro e A Bocce Ferme i titoli dei due nuovi episodi della nona stagione.

: Compro Oro e A Bocce Ferme i titoli dei due nuovi episodi della nona stagione. 20 Giovedì – Mr. Mayor s.1 tutti gli episodi subito disponibili, al centro la storia di un uomo d’affari che si candida a sindaco per le ragioni sbagliate ma una volta vinto dovrà capire cosa fare, una comedy con Tad Danson

s.1 tutti gli episodi subito disponibili, al centro la storia di un uomo d’affari che si candida a sindaco per le ragioni sbagliate ma una volta vinto dovrà capire cosa fare, una comedy con Tad Danson 24 Lunedì – Fantasy Island s.1 Sky Serie: remake dell’antologia a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, racconta in ogni episodio storie emozionanti e provocatorie di persone che arrivano su Fantasilandia sperando di esaudire i propri sogni.

s.1 Sky Serie: remake dell’antologia a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, racconta in ogni episodio storie emozionanti e provocatorie di persone che arrivano su Fantasilandia sperando di esaudire i propri sogni. 25 Martedì – Carter s.2 Sky Investigation

s.2 Sky Investigation 28 Venerdì – Christian s.1 Sky Atlantic: supernatural crime-drama con Edoardo Pesce, Silvia D’Amico, Claudio Santamaria; al centro uno scagnozzo di un boss di Roma cui improvvisamente compaiono delle stimmate e inizia a fare miracoli.

Sky e NOW Gennaio 2022, le serie tv che proseguono

Come ogni mese anche a Gennaio diamo un’occhiata alle serie tv iniziate nelle scorse settimane e che proseguono (o magari terminano) sui canali Sky dedicati alle serie tv e su NOW in streaming, con i cofanetti completi e le puntate che restano poi a disposizione on demand:

Sabato 1 termina Irish Crime su Sky Investigation

su Sky Investigation Domenica 2 termina la prima parte di The Blacklist s.9

s.9 Lunedì 10 ultimi episodi di A Casa Tutti Bene – La Serie su Sky Serie (rinnovata)

su Sky Serie (rinnovata) Martedì 11 ultimi episodi di Yellowstone s.4 su Sky Atlantic

s.4 su Sky Atlantic Mercoledì 12 finale di Dexter: New Blood su Sky Atlantic

su Sky Atlantic Mercoledì 19 finale di stagione di Yellowjackets s.1 su Sky Atlantic (la serie è stata rinnovata)

s.1 su Sky Atlantic (la serie è stata rinnovata) il Martedì proseguono Chicago Med s.7, Chicago Fire s.10 e Chicago PD s.9 su Sky Serie

s.7, s.10 e s.9 su Sky Serie il mercoledì in v.o. e il sabato doppiata prosegue And Just Like That su Sky Serie

Sky e NOW gennaio 2022 le serie oltre la fiction

Non solo serie tv a Gennaio 2022 su Sky e in streaming su NOW, vediamo insieme alcuni dei titoli più interessanti tra documentari, cartoni animati e programmi di intrattenimento in partenza nei prossimi 31 giorni. Tra i titoli spicca la nuova stagione di Italia’s Got Talent dal 19 gennaio, con la novità di Elio in giuria accanto a Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi.

Su Sky Arte a Gennaio si analizzeranno i segreti di Pompei (il 1°) e di Cleopatra (il 3), il 6 gennaio uno speciale sul Salvator Mundi di Leonardo Da Vinci e il 10 gennaio ci saranno I Segreti dell’Arca Perduta. Mercoledì 12 spazio alla musica con Abba Forever, mentre sabato 15/22/29 saranno dedicati a Werner Herzog scrittore e regista. Dal 18 gennaio Michela Murgia ci porta con Ghost Hotel nelle storie di grandi personaggi.

Domenica 2 gennaio su Sky Documentaries ci sarà un documentario su Cristiano Ronaldo filmato nell’arco di 14 mesi. Sabato 8 la serata è dedicata a Jennifer Lopez con tanti momenti speciali della sua vita; il 17 due appuntamenti su Muhammad Ali; il 24 Catch and Kill propone le interviste di Ronan Farrow; il 27 gennaio nel giorno della Memoria la storia di Lucy donna transessuale più anziana d’Italia e tra le poche sopravvissute a Dachau con C’è Un soffio di vita soltanto. Infine il 30 I Am Bolt su Usain Bolt. Su Sky Nature giovedì 6 La Marica dei Pinguini con la voce di Fiorello.