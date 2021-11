“Call me irresponsible”, canta Rue, ovvero la protagonista di Euphoria magistralmente interpretata da Zendaya, nel primo trailer dell’attesa seconda stagione del teen drama firmato dalla Hbo. Il network via cavo, con questo trailer non solo ha rivelato le prime immagini dei nuovi episodi, ma ha anche svelato la data di uscita di Euphoria 2: 9 gennaio 2021. Il giorno dopo, il 10 gennaio, la serie arriverà in Italia, su Sky ed in streaming su Now.

In tutto, gli episodi della seconda stagione saranno otto, al ritmo di uno a settimana. Sky Italia, quindi, li manderà in onda in contemporanea con gli Stati Uniti ad un giorno di distanza dalla trasmissione da parte della Hbo. Un anno fa, per colmare il ritardo causato dalla pandemia (che causò un rallentamento nella produzione delle nuove pubtate), furono realizzati due speciali, che fanno da “ponte” tra la prima e la seconda stagione focalizzandosi sui personaggi di Rue e di Jules (Hunter Schafer).

Euphoria 2, il trailer

Nel trailer di Euphoria 2 (che potete vedere qui sopra ed in cui è contenuta la data di uscita), la protagonista si diletta in un vero e proprio lip-synch, sulle note del brano sopra citato, portato al successo da Frank Sinatra. Rue balla con un cuscino, prima sul letto, poi in piedi in camera sua, quindi nel corridoio di casa ed infine in cucina.

Ad un certo punto, però, la versione originale del brano viene sostituita da una versione più moderna, così come le immagini cambiano: da Rue l’attenzione si sposta agli altri personaggi della serie, svelandoci qualcosa del loro futuro, ma non troppo. C’è di certo che tra feste, un raid della Polizia, alcol e droga la trama riserverà ancora qualche sorpresa.

Il trailer si chiude riportandoci a casa di Rue: è sua sorella Gia (Storm Reid) a chiederle candidamente se questo atteggiamento euforico sia causa di una droga assunta. “Voglio dire…”, chiosa la protagonista, senza dare una precisa risposta né alla sorella né al pubblico.

Euphoria 2, il cast della seconda stagione

La serie tv creata da Sam Levinson vede confermato il cast principale che abbiamo già conosciuto nella prima stagione: rivedremo, ad esempio, Jacob Elordi (Nate), Barbie Ferreira (Kat), Alexia Demie (Maddie), Sydney Sweeney (Cassie), Algee Smith (Christopher), Nika King (Leslie) ed Eric Dane (Cal). A loro si aggiungeranno Minka Kelly, Dominic Fike e Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr.