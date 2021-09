Italia’s got talent 2022: casting, giudici, audizioni e quando inizia

Italia’s got talent, raggiunta la sua dodicesima edizione (la settima su Sky), torna ad essere trasmesso esclusivamente su Sky Uno per gli abbonati alla pay tv, mentre chi vorrà seguire in chiaro il talent show prodotto da Fremantle dovrà aspettare e sicuramente non potrà beneficiare del simulcast. L’edizione 2022 vedrà dopo due anni un cambiamento nella composizione della giuria, che nelle ultime edizioni era rimasta immutata.

Italia’s got talent 2022: casting

Sono attualmente aperti i casting per la nuova edizione di Italia’s got talent che andrà in onda su Sky. Per partecipare alle selezioni della trasmissione bisogna andare sulla pagina web del programma nell’apposita sezione per compilare un modulo oppure si può chiamare il numero 02.4550.8888.

Italia’s got talent 2022: audizioni

A partire da ottobre iniziano le registrazioni delle audizioni del programma, che si tengono a Roma negli studi di Cinecittà. Le Audizioni, come sempre, rappresentano il fulcro di Italia’s got talent e sono determinanti per selezionare i finalisti.

Italia’s got talent 2022: quando inizia

La nuova edizione di Italia’s got talent, che prevede in totale nove puntate, a differenza delle otto dello scorso anno, andrà in onda dal prossimo gennaio su Sky Uno e Now. Non è stata ancora comunicata la data ufficiale di partenza, così come non è stata confermata la collocazione nel mercoledì sera.

Italia’s got talent 2022: giudici

Se alla conduzione è confermata per il sesto anno di fila Lodovica Comello, nella giuria, in larga parte riconfermata, spicca un’interessante novità. Dopo l’esperienza di Lol – Chi ride è fuori con quello che sarà il suo nuovo compagno di bancone, ovvero Frank Matano, Elio torna nella giuria di un talent dopo i passati trascorsi ad X Factor. Insieme ai due ex protagonisti di Lol, ci sarà un’altra figura legata al programma di Prime Video, Mara Maionchi, che insieme a Federica Pellegrini torna per la quarta edizione consecutiva nella giuria di Italia’s got talent.