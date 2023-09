Italia’s Got Talent 2023 giunge a conclusione, con un’edizione che, oltre ad essere ricordata come la prima disponibile in esclusiva solo su Disney+, passerà alla storia come la più veloce mai distribuita. Dal debutto, infatti, è passato meno di un mese: i primi due episodi (di nove) sono stati rilasciati il 1° settembre scorso; la finale con la proclamazione del vincitore, invece, oggi, venerdì 29 settembre.

Dieci i finalisti che sono stati selezionati dai quattro giurati Frank Matano, Mara Maionchi, Elettra Lamborghini e Khaby Lame, ma anche del pubblico presente alle registrazioni, intervenuto nel corso delle due semifinali selezionando due concorrenti per l’ultima puntata.

Il Teatro degli Arcimboldi di Milano ha così ospitato l’atto finale di questa tredicesima edizione, una finale non in diretta (come accaduto con le edizioni andate in onda su Canale 5 e su Sky) ma registrata precedentemente. Per questo, a decreatare il vincitore è stato il pubblico presente, dopo una “preselezione” da parte dei giudici. Questi ultimi hanno infatti votato le esibizioni suddivise in due manches con dei voti, dando forma a due classifiche. I primi classificati si sono sfidati nel “Verdetto finale”, ovvero quello del pubblico presente.

Il vincitore di Italia’s Got Talent 2023

-ATTENZIONE: SPOILER-

Ok, ma chi ha vinto Italia’s Got Talent 2023? Ad aggiudicarsi questa edizione è stata Francesca Cesarini, giovane studentessa di Magione (Perugia) che si era esibita nella terza puntata ottenendo quattro sì, dimostrando che con forza di volontà, coraggio e tanta determinazione si possono raggiungere i propri obiettivi.

Francesca, infatti, è nata con una malformazione, l’agenesia degli arti (mancato sviluppo dei due arti superiori e un arto inferiore). È nata senza le mani ed ha imparato a fare tutto senza. A 9 mesi le hanno applicato una protesi all’arto inferiore per aiutarla a camminare.

Le protesi alle braccia, invece, le ha sempre rifiutate. Le erano d’impiccio. Le pesavano e anche a scuola non riusciva a scrivere bene. Nel 2019 è arrivata la decisione di praticare la pole sport. Lei dice che non sa come è arrivata quest’idea: forse dai social, forse da un sogno… Fatto sta che è arrivata e lì è scattato qualcosa. Nel 2021 e nel 2022 ha partecipato ai campionati italiani di parapole vincendoli (è l’unica atleta agonista in Italia con il suo tipo di disabilità) e ha vinto il titolo mondiale nel 2021.

Non è stato facile arrivare dove è arrivata. Ci sono state giornate difficili in cui gli esercizi non riuscivano. Ci sono state lacrime e lividi, ma lei non ha mai mollato. In lei non solo c’è la determinazione di aver scelto uno sport dove le braccia fanno praticamente il 90% del lavoro, e di farlo in maniera eccellente, ma anche la maturità di scherzare sulla sua disabilità, la spontaneità e la freschezza dei suoi 15 anni, la meraviglia nei suoi occhi che si emozionano quando parla del suo sport. Francesca, battendo al verdetto finale Noemi Realforte, si è aggiudicata il premio di 100.000 euro e la possibilità di esibirsi in giro per l’Italia grazie ad un tour promosso da Trenitalia.

I finalisti di Italia’s Got Talent 2023

A contendersi il premio finale, come detto, sono stati dieci concorrenti, selezionati tramite sei puntate di Audizioni prime e due di Semifinali dopo. Chi ha ricevuto il Golden Buzzer durante le Audizioni è passato direttamente alla Semifinale, senza la tappa del “Selection time”, novità di questa edizione che ha visto i giudici dover scegliere, tra i vari concorrenti a cui erano stati dati almeno tre “sì”, chi sarebbe dovuto andare alla fase successiva del programma. Ecco chi sono stati i finalisti: