Da Disney+ a Tv8: l’edizione di Italia’s Got Talent con Aurora e Fru dei The Jackal. Matano, Maionchi, Lame e Lamborghini in giuria

Italia’s Got Talent sbarca su Tv8

La nuova edizione di Italia’s Got Talent, la produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, sarà trasmessa per la prima volta in chiaro, da mercoledì 21 febbraio alle ore 21.30 su TV8.

La conduzione dell’ultima stagione del talent show, è stata affidata ad Aurora Leone e Fru dei The Jackal. Un ritorno a casa per Aurora che ha debuttato proprio in questo programma nel 2019.

Dietro al bancone della giuria, siedono la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, nuovi giudici di ‘IGT’. Affiancano i veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese.

L’edizione italiana, che ha debuttato il 1° settembre 2023 su Disney+, su cui sono disponibili in esclusiva streaming tutti gli episodi, è stata la prima versione di ‘Got Talent’ a essere disponibile su una piattaforma streaming in Europa.

Italia’s Got Talent: i numeri

Con ben dodici stagioni all’attivo, sono stati oltre 1270 i concorrenti che hanno solcato il palco del talent show mostrando il proprio talento in ogni genere di disciplina alla ricerca dell’agognato “Golden Buzzer” dei giudici: cantanti, comici, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer. Artisti di fama internazionale e dilettanti dalle incredibili capacità accomunati dal desiderio di mostrare il proprio talento in un racconto coinvolgente dove quello che conta è emozionare e divertirsi.

Alcuni protagonisti delle edizioni passate, come Max Angioni, Aurora Leone, Francesco Arienzo, Toni Bonji, Mary Sarnataro, Andrea Paris e gli Urban Theory, hanno trovato uno sbocco professionale nel mondo dello spettacolo.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Gabriela Ventura e Leonardo Zani, scritto con Michela Morano, Marya Pacifici, Tommaso di Giulio, Jacopo Magri. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.