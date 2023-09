Pochi giorni fa, dopo la conferenza stampa di presentazione di Italia’s Got Talent 2023, produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, abbiamo intervistato, i conduttori, Aurora Leone e Fru dei The Jackal ed i giudici Frank Matano, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Khaby Lame per farci svelare aspetti inediti del talent show.

Lamborghini: “Credo di poter parlare a nome di tutti. Ci siamo trovati benissimo. Abbiamo dei caratteri affini. Per tanti aspetti ci somigliamo molto. Siamo molto autoironici. E’ facile scherzare, è anche piacevole. E devo dire che gli storici ci hanno aiutato molto. E’ difficile trovare dei professionisti, che dopo tanti anni, si mettono in gioco in questo modo. Con noi sono stati carissimi. Per questo, li ringrazio”.

Ad Aurora Leone, invece, ho chiesto come è stato il passaggio dalla partecipazione come concorrente al ritorno sul palco come conduttrice…:

Leone: “Io credo che, una volta che l’hai fatto da concorrente, Italia’s Got Talent, ed in particolare da comico, hai superato già lo scoglio più grande che si possa avere in questo programma. Hai poco tempo, ti devi far conoscere, devi far ridere. Avevo già vissuto il momento ‘ghigliottina’. Tornare da conduttrice, quindi scelta, in compagnia di Fru con cui c’è una grande affinità (anche se non si direbbe se non dal nostro aspetto fisico e ,dai nostri look, ride, ndb), mi ha fatto essere ancora più tranquilla nell’approccio. E’ stato un lavoro molto intenso. E’ stata la nostra prima grande prova di conduzione. Per fortuna con una giuria così è stato semplice ‘giocare'”

A telecamere spente, poi, i giudici mi ha confessato che qualche talento che ha superato tutti gli step potrebbe tranquillamente sfondare nel mondo dello spettacolo con la propria arte.

