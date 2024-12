Anche la quattordicesima edizione sarà disponibile in streaming su Disney+; non ancora annunciata la giuria e i conduttori

Italia’s Got Talent 2025 si farà: aperte le iscrizioni, ecco come partecipare ai casting

Italia’s Got Talent torna nel 2025: le iscrizioni ai casting per partecipare alla prossima edizione sono aperte. L’annuncio è di Disney+, che quindi ha rinnovato il talent show per una quattordicesima stagione, la seconda prodotta dalla piattaforma streaming. Nove le puntate previste: sei di Audizioni, due Semifinali e una Finale.

Adattato in 75 mercati, IGT è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come “Most Popular Talent/Reality Show”. Creato nel 2006, ha raggiunto complessivamente oltre un miliardo di spettatori a livello globale e nel 2023-2024 è andato in onda in 31 paesi con ottimi risultati di ascolto. L’edizione italiana del 2023 (la prima su Disney+) è stata il primo Got Talent in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming.

Italia’s Got Talent 2025, iscrizioni

Confermato il rinnovo, si possono quindi aprire le iscrizioni per partecipare ai casting. Tutte le informazioni per chi volesse salire sul palco del programma e mostrare ai giudici e al pubblico il proprio talento si possono trovare sul sito www.italiasgottalent.it, tramite cui si può accedere al modulo per partecipare. In alternativa, si può chiamare lo 02 45 50 88 88.

Dopo l’iscrizione, i candidati saranno contattati dagli autori per un primo provino, senza giudici e pubblico, con una performance di cento secondi. Se si passa questa fase, si andrà alle Audizioni, quelle che prevedono la presenza di pubblico, giudici e telecamere.

Italia’s Got Talent 2025, i giudici

Ancora bocche cucite sui giudici della nuova edizione: l’ultima, distribuita nel 2023, vedeva sedersi al tavolo della giuria i veterani Mara Maionchi e Frank Matano, affiancati dalle novità Elettra Lamborghini e Khaby Lame. Giuria che non aveva convinto del tutto, ma che potrebbe essere riconfermata. Bisognerà aspettare per scoprirlo.

Italia’s Got Talent 2025, i conduttori

Anche sul fronte del conduttori, resta il mistero: l’ultima edizione è stata condotta da Fru e Aurora Leone dei The Jackal. Il regolamento ufficiale del programma parla di “uno o due conduttori”, ma non fa nessun nome. Anche in questo caso, Disney+ farà una comunicazione prossimamente.

Quando esce Italia’s Got Talent 2025?

Sulla data di uscita della nuova edizione, avverrà nel 2025, probabilmente nella seconda parte dell’anno. Con i cast aperti a fine 2024, è probabile che le registrazioni avvengano intorno alla primavera, per una distribuzione dopo l’estate.

Chi ha vinto Italia’s Got Talent 2024?

L’ultima edizione (poi proposta sulla tv free da Tv8, che aveva già mandato in onda le edizioni targate Sky) è stata vinta da Francesca Cesarini che, con un’emozionante performance di pole sportiva, ha conquistato e commosso il pubblico.

“Sono felice di annunciare che Italia’s Got Talent sarà ancora una produzione originale Disney+, un rinnovo che conferma la volontà di costruire un’offerta di general entertainment sempre più ampia e completa”, ha dichiarato Daniel Frigo, Country Manager, The Walt Disney Company Italia. “La scorsa edizione ha rappresentato il debutto per questo show su una piattaforma streaming ed è stata una scommessa vinta, confermando ancora una volta l’ottima collaborazione con Fremantle”.

“Siamo entusiasti di lavorare ancora una volta al fianco di Disney per una nuova stagione di Italia’s Got Talent. Un risultato che premia il successo di un format tra i più iconici e amati a livello mondiale e la scelta vincente di Disney che ha deciso, primo in Europa, di offrirlo in streaming. I casting per partecipare alla nuova stagione sono aperti e siamo già al lavoro per scoprire i migliori talenti per creare insieme uno show unico e straordinario per gli abbonati di Disney+ in Italia”, ha aggiunto Marco Tombolini, CEO di Fremantle Italia.