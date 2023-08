È tempo di riaccendere i buzzer: Italia’s Got Talent 2023 torna sul piccolo schermo, con un’importantissima novità: dopo sette stagioni, questa (la tredicesima) è disponibile in esclusiva su Disney+, diventando di fatto la prima edizione europea del format a essere prodotta per una piattaforma streaming. Ma non è l’unica novità: volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando trasmettono Italia’s Got Talent 2023?

Quando esce Italia’s Got Talent 2023? Disney+ ha annunciato che la distribuzione degli episodi della tredicesima edizione avviene a partire da venerdì 1° settembre 2023, a rilascio settimanale.

Chi sono i giudici di Italia’s Got Talent 2023?

Altra importante novità è la giuria, rinnovata rispetto all’ultima edizione andata in onda in tv: confermati Frank Matano (presente dalla sesta edizione ed il giudice più longevo del programma) e Mara Maionchi (al tavolo dei giurati dalla nona edizione). Si aggiungono, invece, Elettra Lamborghini e Khaby Lame, che prendono il posto di Federica Pellegrini ed Elio.

Chi sono i conduttori di Italia’s Got Talent 2023?

Cambia anche la conduzione: dopo sei edizioni Lodovica Comello lascia il posto a Gianluca Fru ed Aurora Leone, entrambi del gruppo dei The Jackal (insieme hanno partecipato a Pechino Express 2022). Per Aurora Leone è un ritorno sul palco di Italia’s Got Talent, dove ha debuttato come concorrente nel 2019, classificandosi quinta.

Italia’s Got Talent 2023, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione sono 9: sei di selezioni, due semifinali ed una finale. Disney+ le distribuisce uno a settimana. La finale, quindi è disponibile dal 27 ottobre.

Italia’s Got Talent 2023, casting

Le selezioni del programma sono già avvenute. Prima online, e poi sul palco stesso, tramite le “audition”, uno dei punti forti del format, tramite cui i giurati selezionano i semifinalisti e i finalisti. Anche quest’anno è presente il golden buzzer, ovvero la possibilità per ogni giudice una sola volta nell’arco della stagione di far accedere direttamente in semifinale (e non più in finale) un concorrente presentatosi alle audizioni. Le selezioni sono state registrate a partire dalla primavera 2023 al Teatro Politeama di Catanzaro, al Teatro Comunale di Vicenza ed al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Italia’s Got Talent 2023, pubblico

Essendo le audizioni già state registrate, si riducono le possibilità di partecipare come pubblico. Resta, comunque, la possibilità di partecipare alle semifinali ed alla finale. Per farlo, bisogna andare sul sito ufficiale di Italia’s Got Talent e cliccare su “Assisti come pubblico”.

Chi ha vinto Italia’s Got Talent 2023?

Per scoprire il vincitore o la vincitrice di Italia’s Got Talent 2023 bisogna aspettare la puntata finale, la cui data di rilascio deve essere ancora comunicata da Disney+.

Italia’s Got Talent 2023 su Tv8 e Sky?

No, la nuova edizione del programma non è più visibile su Sky o su Tv8. Da questa edizione Italia’s Got Talent diventa un’esclusiva di Disney+.

Italia’s Got Talent 2023, dove vederlo?

È possibile vedere Italia’s Got Talent 2023 in streaming su Disney+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il costo dell’abbonamento è di 8,90 euro al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 89,90 euro; in entrambi i casi è incluso il catalogo Star, rivolto ad un pubblico più adulto.

Italia’s Got Talent 2023, produttori e cast tecnico

Il programma è prodotto da Fremantle Italia. Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Gabriela Ventura e Leonardo Zani, scritto con Michela Morano, Marya Pacifici, Tommaso di Giulio e Jacopo Magri. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.