Pechino Express 2022, Aurora Leone e Gianluca Fru a Tvblog: “Alla prova con qualcosa mai sperimentato prima” (video)

A poche ore dalla prima puntata di ‘Pechino Express 2022′, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, in onda, stasera, 10 marzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, abbiamo incontrato Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal, la coppia degli #sciacalli, per farci raccontare, in anteprima, alcuni aspetti inediti della loro avventura lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Cosa vi ha spinto a partecipare a Pechino Express?

Leone: “Ci ha spinto, sicuramente, volerci mettere alla prova con qualcosa che non avevamo mai sperimentato prima”

Fru: “Mia mamma…”

Leone: “La mamma l’ha spinto di forza…”

Come è stato vivere questa esperienza in coppia?

Fru – Leone: “E’ stato bellissimo”

Leone: “Non è comune trovare una persona così speciale che ti supporta in tutto quello che fai. Queste sono parole sue che ho detto io ma solo perché siamo interscambiabili.

Leone: “E’ stato molto difficile ma molto intenso come le mie ultime relazioni”.

Quali sono i ricordi più belli di questa avventura?

Fru: “Quelli che possiamo dire… So cosa ricordo? Quando mi hanno detto che avrei fatto Pechino Express con te. E’ l’unica cosa che posso dire”

Leone: “Quando ci hanno tolto il telefono, quello è stato un bel ricordo che conserviamo nelle nostre anime”.

