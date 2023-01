A luglio scorso eravamo stati proprio noi di TvBlog a lanciare il retroscena. A sei mesi di distanza, ecco l’ufficialità: Italia’s Got Talent approda su Disney+, diventando così la prima edizione europea del format Got Talent ad essere destinato ad una piattaforma streaming.

A produrre la nuova edizione sarà ancora Fremantle Italia, che ha già realizzato tutte le dodici stagioni precedenti, andate in onda su Canale 5 (fino alla quinta) e su SkyUno (dalla sesta alla dodicesima). Ora, il terzo trasloco per uno dei format di talent show più famosi al mondo (basti pensare che è stato adattato in 72 Paesi, tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come “Most Popular Talent/Reality Show”, ed oggi è attualmente in onda in 33 Nazioni).

“Sono entusiasta di poter annunciare l’arrivo su Disney+ di un format consolidato e amato come Italia’s Got Talent, un tassello che si aggiunge alla nostra collaborazione con Fremantle”, ha dichiarato Daniel Frigo, Country Manager, The Walt Disney Company Italia. “Italia’s Got Talent rappresenta un ulteriore traguardo nella costruzione di un catalogo di general entertainment sempre più ampio e completo per il pubblico di Disney+”.

Andrea Scrosati, Group COO e CEO Continental Europe di Fremantle ha invece dichiarato: “Got Talent è il principale talent del mondo e uno dei formati più preziosi di Fremantle. Non poteva esserci un partner migliore di Disney per farlo sbarcare, per la prima volta in Europa, su una piattaforma streaming. Siamo orgogliosi di questa collaborazione, che siamo certi porterà ad uno show unico e straordinario per gli abbonati di Disney+ in Italia”.

Italia's got Talent Italia's Got Talent 2022, Antonio Vaglica è il vincitore Il format ovviamente non cambierà: davanti ai giudici e con i commenti del backstage si esibiranno artisti di vario tipo, dai cantanti ai ballerini, passando per comici, acrobati e tutti coloro che hanno un talento particolare da mostrare. Obiettivo: ottenere il sì dei giudici per passare alle fasi finali, o addirittura il Golden Buzzer, che permette a chi lo riceve di accedere direttamente alla finale.

Confermato il trasloco da Sky a Disney+ (che negli Stati Uniti ospita un altro format che ha fatto un percorso simile, ovvero Dancing With the Stars, diventato dall’autunno scorso un’esclusiva streaming dopo essere andato in onda per anni sulla Abc), resta da sciogliere il nodo giudici e conduttore.

Su questo fronte, le bocche sono ancora cucite: non sappiamo quindi se tra i giudici ritroveremo il veterano Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi ed Elio, protagonisti dell’ultima edizione andata in onda, così come se a condurre il programma ci sarà ancora Lodovica Comello. Proprio lei, in un’intervista a TvBlog, si era detto disponibile a continuare l’avventura di Italia’s Got Talent anche nel caso di trasloco.