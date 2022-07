Proprio da queste colonne nella scorsa primavera vi avevamo dato conto dell’intenzione da parte di Sky di sospendere la produzione e conseguente messa in onda di Italia’s got talent, il talent show nato su Canale 5 e poi migrato proprio sulla celebre piattaforma a pagamento, con annesso canale free chiamato Tv8. Profezia, se cosi vogliamo chiamarla la nostra, che poi si è puntualmente avverata con l’annuncio della sospensione di questo spettacolo di varietà da parte dei vertici del gruppo nel corso dell’ultima presentazione dei palinsesti di quelle reti.

Nel corso di quella presentazione si è parlato di una pausa di riflessione per questo format, che si sarebbe fermato in attesa di un restyling per renderlo più attuale e moderno. In verità ci sarebbero delle novità che riguardano il futuro di Italia’s got talent di cui vi diamo conto oggi. Il programma di varietà starebbe per tornare e non dalle frequenze di Sky, almeno non direttamente.

In altre parole Italia’s got talent sta per tornare in onda dalle frequenze di un altro gruppo, il gruppo in questione sarebbe Disney. Il celebre talent show dunque sarà disponibile, probabilmente già nella prossima stagione, sulla piattaforma Disney plus che per altro viene distribuita anche da Sky attraverso il suo decoder con abbonamento dedicato, grazie ad un accordo fra la due società di qualche tempo fa. Breve cronologia di questo programma che arriva sui nostri teleschermi nel 2009 su Canale 5 con la produzione della Fascino PGT e la partecipazione in giuria di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

In quelle prime cinque edizioni su Canale 5 si sono avvicendati alla conduzione Simone Annicchiarico, Geppi Cucciari e Belen Rodriguez, tutto questo fino al 2013. Dall’anno successivo Sky comprò il format e dal marzo 2015 e fino a qualche tempo fa lo ha mandato in onda, con Canale 5 che lo ha sostituito con l’attuale Tu si que vales. La nuova serie di Italia’s got talent diffusa da Disney plus sarà prodotta dalla Fremantle e vedremo se verranno chiamati in giuria alcuni dei giurati che hanno fatto parte del cast di queste ultime 7 edizioni di questo varietà, nel frattempo i casting sul sito ufficiale sono aperti.