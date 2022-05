X Factor e Italia’s got talent, stop su Sky?

Sarà l’edizione dei ritorni, o almeno presunti tali e potrebbe esserci anche un perchè in tutto questo. Sappiamo ormai quasi a menadito di quel che sarà della nuova serie di X Factor in arrivo il prossimo autunno su Sky 1. La prossima che andrà in onda da settembre sarà l’edizione numero 16 del popolare talent show che debuttò dai teleschermi di Rai2 nell’ormai lontano 2008. Dopo ben quattro edizioni poi il programma è migrato su Sky 1, rete che tutt’ora lo ospita, insieme a Tv8 che manda in onda la seconda visione.

Vi abbiamo raccontato il cambio in giuria, con il ritorno di Fedez, che ha portato con se l’amico D’Argen D’Amico, quindi l’approdo di Ambra Angiolini e l’addio di Manuel Agnelli (magari al suo posto, a proposito di ritorni, potremmo rivedere la buona Mara Maionchi, presente nella primissima serie di questo spettacolo musicale). Cambio anche nella conduzione, con la molto probabile fuoriuscita di Ludovico Tersigni e perchè no un ritorno pure qui, con Alessandro Cattelan reduce dall’ottimo e abbondante Eurosong 2022. Comunque tutto questo per dire che quasi sicuramente che la prossima sarà l’ultima edizione di X Factor, almeno su Sky.

Il motivo è presto detto, questo programma costa troppo e non rende quanto costa. Sky, che non ha più tutto il calcio come una volta (vero volano per una pay tv) evidentemente non si può più permettere uno show costoso come questo, ecco dunque il perchè dell’addio e anche, chi lo sa, anche il motivo dei ritorni possibili e probabili nel cast della prossima edizione per un’ultima reunion “Skyana” .

Per lo stesso motivo di cui sopra, non ci dovrebbe essere neppure più una nuova edizione di Italia’s got talent, il programma che è migrato qualche anno fa da Canale 5 appunto verso Sky, giunto ormai alla sua dodicesima edizione. Il programma costa troppo e non rende quanto costa e comunque la pay tv non se lo può più permettere anche mandandolo in onda sulla sua rete gratuita, ovvero Tv8 che non ha certamente il bacino di ascolto di Canale 5 che con il programma che l’ha sostituito nel sabato sera dell’ammiraglia Mediaset, ovvero Tu si que vales, fa il quadruplo dei suoi ascolti.