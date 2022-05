X factor 2022 si cambia tutto, la giuria senza Manuel Agnelli e si cambia anche la conduzione?

Aria di novità e se non proprio di novità almeno di ritorno al passato per la giuria della nuova, l’ennesima edizione di X factor, lo spettacolo musicale diffuso da Sky 1 che tornerà ancora una volta sul piccolo schermo italico dal prossimo autunno. Dicevamo del ritorno al passato, con un pizzico di novità, se novità può essere definita l’arrivo di una signora che bazzica il piccolo schermo dagli anni novanta, debuttante sulla rete commerciale principale del nostro panorama televisivo, grazie ad un geniale pigmalione che faceva Gianni di nome e Boncompagni di cognome. Lei si chiama Ambra Angiolini e l’abbiamo rivista recentemente sul palco del Concerto del primo maggio trasmesso da Rai3.

Sta di fatto che la cantante di “Ti pretendo” farà parte della giuria di X Factor 2022 prendendo sostanzialmente il posto di Emma Marrone, pur non avendone le qualità canore. C’è poi, a proposito di un ritorno al passato, appunto il ritorno di Fedez sul luogo del delitto, quel posto che gli ha dato quella popolarità che forse il suo repertorio musicale, prima di arrivare nel talent che fu di Rai2, non gli aveva ancora dato. Con loro due ecco arrivare anche D’Argen D’Amico, asso lanciato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo da un lungimirante Amadeus e grande amico e collaboratore di Fedez, che forse lo avrà sicuramente consigliato alla produzione del programma, prodotto con l’amabile collaborazione della Fremantle, un po’ come è accaduto con Gigi D’Alessio che raccomandò Clementino per Voice senior.

C’è poi la carta del quarto giurato che in molti han dato per scontato che fosse ancora Manuel Agnelli, ma secondo quanto apprende TvBlog Agnelli non ci dovrebbe essere più quest’anno, quindi avremo un cambio totale nella giuria di X Factor 2022. Quest’anno dunque si vuole cambiare molto rispetto all’anno passato, cambio che potrebbe coinvolgere, secondo alcune indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, anche la conduzione che quasi sicuramente non sarà più nelle mani di Ludovico Tersigni.

Appuntamento dunque all’autunno di Sky 1 per l’edizione 2022 di X Factor che si annuncia ricca di novità (o s preferite di ritorni).