Fedez torna a X Factor dopo quattro anni. Dopo le recenti indiscrezioni, Sky ha ufficializzato il ritorno del rapper dietro il bancone dei giudici del talent show in onda su Sky Uno dal 2011.

Per Fedez, sarà la sesta edizione come giudice di X Factor che, per quanto riguarda le Audition della prossima edizione, vedrà il ritorno del pubblico in presenza. I casting sono tuttora aperti.

Di seguito, il suo post pubblicato su Instagram:

Si torna a casa.

Dopo X Factor, Fedez, per quanto riguarda la tv e le piattaforme, ha partecipato come concorrente alla prima edizione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, nel 2020 insieme a Luis Sal, e ha condotto le prime due edizioni di LOL – Chi ride è fuori, nel 2021 con Mara Maionchi e quest’anno con Frank Matano.

Fedez: la carriera a X Factor

Il primo percorso di Fedez a X Factor è iniziato nel 2014 per concludersi nel 2018, per un totale di cinque partecipazioni nel ruolo di giudice.

Nel corso di queste 5 edizioni, Fedez ha guidato praticamente tutte le categorie che, come sappiamo, dall’edizione scorsa non esistono più: i Gruppi (nel 2014), le Under Donne (nel 2015 e nel 2018), gli Under Uomini (nel 2017), e gli Over (nel 2016).

Come giudice, Fedez ha vinto l’ottava edizione, grazie a Lorenzo Fragola, con cui partecipò (in veste di autore) anche al Festival di Sanremo 2015 con la canzone Siamo Uguali.

Nel corso delle altre edizioni, il rapper ha lavorato con artisti che oggi hanno trovato un loro spazio nella discografia come Gaia (che ha raggiunto il successo con la vittoria ad Amici 19) e Roshelle.

Nel 2019, il suo posto, considerando il genere musicale, è stato idealmente preso da Sfera Ebbasta. Nelle ultime due edizioni, invece, la quota rap/urban nella giuria è stata rappresentata dal producer Hell Raton.