Ambra Angiolini giudice di X Factor 2022: l’annuncio ufficiale arriva con un video postato dall’attrice su Instagram e conferma i rumors che si erano diffusi negli ultimi tempi. Quello di Ambra è il secondo nome ufficializzato della giuria di XF 2022 dopo quello di Fedez, che torna al bancone del talent show di Sky Uno dopo qualche anno di assenza.

La ‘coppia’ Ambra – Fedez è stata, per qualche verso, protagonista tv anche durante il Concertone del Primo Maggio 2022: quel saluto dell’attrice al rapper era parso a qualcuno come qualcosa in più di un ‘semplice’ ricordo delle polemiche che avevano accompagnato la partecipazione di Fedez all’evento dello scorso anno. Solo un paio di giorni dopo ecco che arriva la conferma della loro presenza a X Factor 2022 come ‘compagni di bancone’.

Per Ambra quello a X Factor è un nuovo debutto: mai prima d’ora è stata giudice di un talent show, ma di certo non è estranea al settore della discografia (“T’appartengo” resta un cult degli anni ’90). La sua carriera, però, è decisamente poliedrica, spaziando tra gli esordi in tv, l’avventura nel mondo musicale – con quattro dischi di Platino all’attivo – e la consolidata esperienza attoriale, al cinema e in teatro, che le sono valse un David di Donatello come miglior attrice protagonista e una nomination, il Premio speciale Nastro d’Argento 2017 e un Nastro d’argento come Migliore attrice non protagonista, un Globo d’oro, due CinéCiak d’Oro, il Giffoni Experience Award 2017, i Premi Flaiano e Persefone.

Il primo appuntamento ufficiale per Ambra Angiolini come giudice di X Factor 2022 è fissato per il prossimo giugno, quando è previsto l’inizio delle registrazioni delle Audition che torneranno ad avere il pubblico in sala. L’inizio dell’edizione 2022 di X Factor è annunciato, come ormai tradizione, per il mese di settembre e andà in onda, come sempre, su Sky e in streaming su NOW.