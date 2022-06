Luglio 2022 su Disney+ è all’insegna del “crime”. Non solo per alcuni titoli che arrivano come l’inglese The Responder o In Nome del Cielo, ma anche per l’introduzione di una sezione dedicata ai True Crime con docuserie e show dedicati al mondo del crimine. Ma vediamo insieme i titoli in arrivo a Luglio in streaming, annunciati da Disney.

Disney+ Luglio 2022 le nuove serie tv in streaming

L’estate si fa sentire anche per Disney+ e i titoli in arrivo a luglio, seppur diversi e interessanti non sono paragonabili alla quantità presentata a giugno.

6 Mercoledì

Ghost Whisperer s.1-5

s.1-5 Good Trouble s.3

s.3 Promised Land s.1 (e unica): flop ABC già cancellato, racconta le vicende di due famiglie latine in lotta per potere e ricchezza all’ombra delle vigne della Sonoma Valley.

s.1 (e unica): flop ABC già cancellato, racconta le vicende di due famiglie latine in lotta per potere e ricchezza all’ombra delle vigne della Sonoma Valley. The Responder s.1: serie inglese con Martin Freeman nei panni di un poliziotto di Liverpool che lotta contro il crimine e i propri demoni.

13 Mercoledì

Bob’s Burgers s.12 (+ Il Film)

26 Martedì

Santa Evita s.1 (ep. settimanali): serie argentina sul colpo di stato militare che per 16 anni nascose il corpo di Evita per evitare che diventasse un simbolo contro il regime.

27 Mercoledì

Mayans M.C. s.4A (prima metà di stagione)

s.4A (prima metà di stagione) In Nome del Cielo – Under the Banner of Heaven (miniserie, tutti gli episodi rilasciati) con Andrew Garfield; serie FX ispirata al romanzo di Jon Krauker che racconta gli eventi che portarono all’omicidio nel 1984 di Brenda Wright Lafferty e di sua figlia. Il detective Jeb Pyre scopre alcune verità sepolte sull’origine della religione mormone.

(miniserie, tutti gli episodi rilasciati) con Andrew Garfield; serie FX ispirata al romanzo di Jon Krauker che racconta gli eventi che portarono all’omicidio nel 1984 di Brenda Wright Lafferty e di sua figlia. Il detective Jeb Pyre scopre alcune verità sepolte sull’origine della religione mormone. High School Musical: The Musical: La serie s.3 (ep. settimanali): i Wildcast vanno a Camp Shallow Lake, un campo estivo in California per un’estate all’insegna del romanticismo e della musica mentre preparano il musical Frozen.

Disney+ Luglio 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Nelle ultime settimane Disney+ sta rilasciando sempre più titoli con tutti gli episodi disponibili, nonostante questo sono diverse le serie tv che proseguono e in alcuni casi terminano nel corso del mese di luglio.

Only Murders in the Building s.2, nuovi episodi ogni martedì

s.2, nuovi episodi ogni martedì Ms. Marvel ; 911 Lone Star s.3 terminano il 13 luglio

; s.3 terminano il 13 luglio The Resident s.5 termina il 20 luglio

s.5 termina il 20 luglio 911 s.5 termina il 27 luglio

s.5 termina il 27 luglio ogni mercoledì proseguono: Big Sky s.2, Better Things s.5; Latin Lover s.1; The Orville: New Horizons s.3

Disney+ Luglio 2022 le docuserie

Oltre alle serie tv non mancano i racconti del reale attraverso docuserie e documentari. Come anticipato in apertura, a luglio si apre la divisione True Crime su Disney+. Dal 6 luglio arrivano Captive Audience: A Real American Horror Story; Wild Crime, L’animale più feroce di tutti, City of Angels| City of Death dal 20 luglio e The Sinfluencer of Soho dal 22.

Inoltre a Luglio torna la Shark Fest di National Geographic tra le novità Chris Hemsworth: a caccia di squali.

Il 27 luglio arriva Light & Magic, docuserie in 6 episodi, con il regista Lawrence Kasdan che porta gli spettatori dietro le quinte della divisione della Lucasfilm Light & Magic che si occupa degli effetti speciali.