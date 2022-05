Il mese di giugno su Disney+ è particolarmente ricco di novità che faranno compagnia agli abbonati grandi e piccoli cercando di accontentare i gusti di tutti. E per le famiglie abbonate Disney+ propone un “reboot”, una ripartenza con il reality Family Reboot – Facciamo un restart?. I più piccoli aspetteranno le puntate inedite di Baymax mentre per i più grandi c’è solo l’imbarazzo della scelta tra Atlanta, Only Murders in the Building, Grey’s Anatomy, giusto per citare alcuni titoli.

Disney Plus Giugno 2022 le novità inedite

La profondità del catalogo dei titoli in arrivo a Giugno su Disney+ ci ha spinto a suddividerli tra le novità totalmente inedite, quelli che proseguono e ritornano con nuovi episodi e le serie tv che vanno ad aggiungersi con uno o più stagioni al catalogo. Vediamo intanto le novità inedite.

Mercoledì 1 e giovedì 2 giugno

Mercoledì 1 – Abbott Elementary s.1: tutti gli episodi di questa divertente serie scritta e interpretata da Quinta Brunson, ambientata all’interno di una scuola pubblica di Philadelphia.

s.1: tutti gli episodi di questa divertente serie scritta e interpretata da Quinta Brunson, ambientata all’interno di una scuola pubblica di Philadelphia. Mercoledì 1 – Mixed-ish s.1-2: spinoff prequel di black-ish con al centro la giovane Rainbow Johnson e la sua famiglia

s.1-2: spinoff prequel di black-ish con al centro la giovane Rainbow Johnson e la sua famiglia Mercoledì 1 – Star terza e ultima stagione della serie con al centro la difficile via per il successo di una girl band

terza e ultima stagione della serie con al centro la difficile via per il successo di una girl band Giovedì 2 – The Orville: New Horizons s.3: in contemporanea con gli USA con rilascio settimanale arriva la terza stagione della serie di e con Seth MacFarlane ambientata nel futuro a bordo della U.S.S. Orville in viaggio nello spazio.

Mercoledì 8 giugno

Ms. Marvel s.1 (episodi settimanali): la protagonista è Kamala Khan, adolescente americana di origini pakistane appassionata di fan-fiction a tema supereroi. Ha una forte immaginazione e passione per Captain Marvel, eppure è invisibile a tutti sia a casa che a scuola, almeno finchè non ottiene i poteri.

Mercoledì 15 giugno

Love, Victor s.3: rilascio completo per l’ultima stagione della serie, con Victor che dovrà decidere con chi stare e chi vuole diventare.

s.3: rilascio completo per l’ultima stagione della serie, con Victor che dovrà decidere con chi stare e chi vuole diventare. Snowfall s.5 (tutti gli episodi)

Martedì 28 e Mercoledì 29 giugno

Only Murders in the Building s.2 dal 28 giugno con episodi settimanali in contemporanea USA; i tre protagonisti sembrano implicati nell’omicidio di Bunny e finiscono al centro di un podcast true crime rivale, riusciranno a risolvere anche questo caso?

s.2 dal 28 giugno con episodi settimanali in contemporanea USA; i tre protagonisti sembrano implicati nell’omicidio di Bunny e finiscono al centro di un podcast true crime rivale, riusciranno a risolvere anche questo caso? Dal 29 giugno, Atlanta s.3: ambientata quasi interamente in Europa vediamo Earn, Alfred/Paper Boi Darius e Van durante il tour europeo.

s.3: ambientata quasi interamente in Europa vediamo Earn, Alfred/Paper Boi Darius e Van durante il tour europeo. Dal 29 giugno Black-ish ottava e ultima stagione

ottava e ultima stagione Dal 29 giugno Making History , 9 episodi di una serie tv cancellata rapidamente, con al centro i viaggi nel tempo

, 9 episodi di una serie tv cancellata rapidamente, con al centro i viaggi nel tempo Dal 29 giugno Baymax s.1, serie d’animazione per ragazzi con al centro il robot sanitario Baymax che continua a fare quello per cui è stato programmato, aiutare gli altri.

Disney Plus Giugno 2022 arrivano le serie Marvel/Netflix

Dopo Agents of SHIELD nelle scorse settimane, a giugno Disney+ aggiunge al catalogo le serie tv dei supereroi Marvel realizzate per Netflix negli anni passati. Il passaggio è già avvenuto nelle scorse settimane negli USA e finalmente dal 29 giugno anche in Italia i fan potranno rivedere Dardevil, Jessica Jones, The Punisher, Iron Fist, Luke Cage e The Defenders dopo che erano tolti dal catalogo Netflix (qui i dettagli). E secondo alcune indiscrezioni, non confermate, che arrivano dagli USA sembra che Disney e Marvel stanno preparando una nuova serie tv di Daredevil che potrebbe essere una sorta di sequel della precedente con Charlie Cox che riprenderebbe il ruolo. In fondo qualche indizio in tal senso tra film e serie era già emerso.

Disney Plus Giugno 2022 Grey’s Anatomy e le serie che proseguono

Dopo un mese di pausa dal 1° giugno riprendono su Disney+ gli episodi inediti di Grey’s Anatomy s.18, Station 19 s.5 e The Resident s.5 fino ad arrivare ai finali di stagione per le tre serie. Stessa cosa succederà dall’8 giugno per 911 s.5 e 911: Lone Star s.3 entrambe già concluse negli Stati Uniti. Sempre dall’8 giugno riprende dopo la pausa la seconda stagione di Big Sky.

Proseguono nel corso del mese la quinta e ultima stagione di Better Things con rilascio settimanale degli episodi, Obi-Wan Kenobi iniziata a fine maggio e la settima stagione di black-ish fino al 22 giugno (per lasciare poi spazio al cofanetto dell’ottava e ultima stagione dalla settimana successiva).

Disney Plus Giugno 2022 le novità da catalogo

Come detto in precedenza a Giugno nel catalogo di Disney+ arrivano alcuni cofanetti di serie già distribuite in Italia o nuove stagioni non inedite: