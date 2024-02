La prima è andata, e anche con risultati più che soddisfacenti sul fronte ascolti. Ecco che la seconda serata di Sanremo 2024, questa sera, mercoledì 7 febbraio, dalle 20:40 su Raiuno, dovrà “confrontarsi” per quanto riguarda l’Auditel con il record di ascolti di ventiquattr’ore prima. Ma a noi interessa anche tutto il resto: la gara, ovviamente, ma anche lo spettacolo, e questa sera i superospiti non mancano.

Sanremo 2024, seconda serata: anticipazioni

La seconda serata vede Amadeus affiancato da Giorgia, “coco” con cui celebrare i 30 anni di “E poi”. Quindici i cantanti che si esibiscono, presentati dagli altri quindici. Numerosi gli ospiti: da John Travolta (per cui Fiorello promette qualcosa che non ha mai fatto prima) a Giovanni Allevi (sul palco per la prima volta dopo l’annuncio della malattia), fino a Leo Gassmann (che presenterà il film-tv Califano), il cast di Mare Fuori 4 per un momento di sensibilizzazione contro la violenza di genere ed i Santa Balera con l’Orchestra di Mirko Casadei, per i 70 anni di “Romagna Mia”. Si parlerà, inoltre, delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina con la mascotte ufficiale della manifestazione.

Sanremo 2024, seconda serata: i cantanti che si esibiranno stasera

Come detto, questa sera si esibiscono quindici dei trenta cantanti in gara, presentati dagli altri quindici che si esibiranno domani, giovedì 8 febbraio. In conferenza stampa è avvenuto il sorteggio presentatore-cantante, per mano dei giornalisti presenti in Sala Stampa. Ecco l’ordine di uscita dei quindici cantanti che si esibiscono e da chi sono presentati:

Fred de Palma presentato da Ghali

Renga e Nek presentati da La Sad

Alfa presentato da Mr. Rain

Dargen d’Amico presentato da Diodato

Il Volo presentati da Rose Villain

Gazzelle presentato da BNKR44

Emma presentata dai Santi Francesi

Mahmood presentato da Alessandra Amoroso

BigMama presentata da Il Tre

The Kolors presentati da Angelina Mango

Geolier presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè presentata da Sangiovanni

Annalisa presentata da Maninni

Irama presentato da Ricchi e Poveri

Clara presentata dai Negramaro

Sanremo 2024, seconda serata: orario

La seconda serata dovrebbe essere più “breve” rispetto alla prima: la partenza è fissata alle 20:40, mentre la conclusione intorno alle 01:40

Sanremo 2024 seconda serata: dove vederlo in tv e in streaming

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere la seconda serata del Festival di Sanremo in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile seguire la serata con la lingua dei segni. A questo link la pagina ufficiale della manifestazione.