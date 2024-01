A Sanremo 2024 manca meno di un mese e Amadeus continua ad annunciare nomi, ospiti e artisti al Tg1: vediamo cosa ha in serbo per le 13:30

Amadeus annuncia ancora cose al Tg1 delle 13:30 di giovedì 11 gennaio 2024: manca meno di un mese all’inizio di Sanremo 2024 e il direttore artistico – al suo quinto festival e in predicato per una sesta edizione – continua a dare notizie sulla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

L’uso del Tg1 come ‘addetto stampa’ per le sue news è ormai un marchio di fabbrica dei Sanremo di Amadeus, assolutamente assecondato – e quantomai gradito, visti gli ascolti – dal Tg1 che in genere lancia attraverso i suoi social l’imminente news. Anche questa volta non ha fatto eccezione.

Arrivati a questo punto, quindi a meno di un mese dall’evento – che si terrà dal 6 al 10 febbraio – ci si aspetta che Amadeus dia nomi di ospiti, a questo punto più televisivi che musicali, visto che con 30 artisti in gara, il direttore artistico ha più volte sottolineato come siano proprio i suoi concorrenti ad essere i ‘superospiti’ del Festival.

Dati i nomi dei co-conduttori, di alcuni superospiti e degli artisti che si esibiranno sulla nave Costa Crociere, mancano all’appello i duetti della serata Cover e gli artisti che si esibiranno sul palco in Piazza Colombo. Vediamo cosa ha deciso di annunciare Amadeus in questo giovedì 11 gennaio: appuntamento alle 13:30 con il Tg1.

Tutti gli annunci di Amadeus al Tg1 per Sanremo 2024, finora

In attesa del nuovo annuncio, facciamo un recap degli annunci di Amadeus su Sanremo 2024 al Tg1:

Aggiungiamo anche gli altri annunci fatti da Amadeus in altre occasioni ‘pubbliche’:

24 novembre 2023: i conduttori del PrimaFestival (alla Milano Music Week);

6 novembre 2023: Mengoni co-conduttore della prima serata (annuncio fatto a Viva Rai 2);