Il primo annuncio del 2024 per il Festival di Sanremo numero 74, che vedrà la luce tra poco più di un mese, è arrivato durante l’edizione delle 13:30 del Tg1 di martedì 2 gennaio 2024. Amadeus è ricomparso in video dopo l’impegno de L’anno che verrà portando nuovi tasselli che comporranno la rosa degli ospiti dell’edizione 2024 nei due palchi esterni all’Ariston.

Il conduttore e direttore artistico ha quindi elencato i nomi di chi salirà sul palco galleggiante della nave da crociera nell’arco delle cinque serate. Si apre martedì 6 e si chiude sabato 10 febbraio in compagnia del rapper Tedua, mercoledì 7 sarà la volta di un ritorno a Sanremo ovvero Bob Sinclar (già stato ospite – ma all’Ariston – in passato), per la terza serata sarà la volta di Bresh, mentre venerdì avremo il gradito ritorno in scena di uno dei DJ più iconici degli anni ’90 e 2000, Gigi d’Agostino.

Sanremo 2024, chi sono gli ospiti sul palco di Piazza Colombo?

Non mancherà il palco situato in Piazza Colombo, naturalmente a Sanremo, ma per gli ospiti che vedremo su quel palco dovremo aspettare. Magari saranno infiocchettati in un nuovo annuncio di Amadeus? Facile aspettarselo da qui a inizio febbraio, la strada per il Festival è ancora lunga.