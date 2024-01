Rai 1 ha ‘rischiato’ di perdere il countdown per il nuovo anno, ma Amadeus ha ‘salvato’ il momento clou della lunga diretta de L’Anno che verrà, che per salutare il 2023 è andata a Crotone e ha arruolato praticamente tutto il cast di Sanremo 2024, parte del cast del 2023 e Cristiano Malgioglio ‘guest star’. Chi era davanti alla tv per seguire il tradizionale conto alla rovescia e dare il via agli auguri di Capodanno ha assistito al recupero di Amadeus che ha dovuto richiamare una Annalisa completamente presa dal suo set e dal pubblico calabrese per rendersi conto che si era ormai vicinissimi al nuovo anno.

Cosa è successo a L’Anno che Verrà 2023 – 2024?

La diretta procedeva senza intoppi dalle 20.50 circa, ovvero dalla fine del Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella, quando a salutare l’anno vecchio e ad accogliere quello nuovo è arrivata sul palco Annalisa, ‘regina’ del 2023 con le sue hit (e prossima Big a Sanremo 2024). Stava cantando uno dei brani di maggior successo della sua ultima stagione, Bellissima, e stava incitando il pubblico a seguirla in quello che sembrava a tutti gli effetti una esibizione da concerto. L’energia da ‘live’ ha però avuto il sopravvento e così i tempi ‘stretti’ previsti per Annalisa si sono allungati un po’ troppo, tanto da costringere Amadeus a (ri)chiamarla mentre cantava perché si interrompesse e desse così spazio al countdown per il 2024. Vediamo in basso il momento.

Quindi Amadeus ha letteralmente salvato il #Capodanno di Rai 1 #LAnnoCheVerra pic.twitter.com/S9GRt5l1N6 — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) January 1, 2024

C’è da dire che Annalisa non ha fatto un ‘pliè’ e ha subito lasciato spazio al picco della serata, il motivo stesso della sua esistenza, ovvero l’attesa del nuovo anno.

Il ‘countdown spezzato’, i precedenti

Non è la prima volta che un ‘conto alla rovescia’ è stato recuperato in extremis. Su X un utente (di cui abbiamo perso le tracce, ci spiace..) ha ricordato un altro episodio risalente al San Silvestro 2018, quando Amadeus si ritrovò in una situazione simile. Quella volta dovette interrompere Massimo Ranieri, che non aveva nessuna intenzione di mollare il microfono per lasciare spazio al countdown e anche qui procedette con ‘un’incursione’. Lo rivediamo in basso.

L’anno che verrà 2016 e la best3mmie nel crawl

Ma quando si pensa agli ‘errori’ del capodanno in tv il pensiero corre alla notte di San Silvestro 2015, da Taranto, sempre con Amadeus. In quell’occasione gli incidenti furono diversi: in primis un conto alla rovescia ‘in ritardo’, ma soprattutto a quel ‘Porco …io” comparso nel crawl che raccoglieva i messaggi provenienti dai telespettatori. La bravata di un utente superò i filtri previsti e arrivò in diretta, scatenando un putiferio e anche dei licenziamenti. Una situazione davvero limite. Diciamo che negli ultimi due episodi si tratta solo di rapida ed efficace gestione del palco.