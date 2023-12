Lo aspettavamo nella serata dedicata a Sanremo Giovani 2023 andata in onda martedì 19 dicembre – con la vittoria di Clara, il passaggio di quest’ultima con altri due artisti nel cast di Sanremo 2024 e l’annuncio dei titoli dei brani in gara del Festival – invece, per vedere il primo promo legato alla kermesse canora abbiamo dovuto attendere la serata di sabato 23 dicembre.

Sanremo 2024, il primo promo

Durante la finalissima di Ballando con le stelle è finalmente apparso il primo lancio verso l’appuntamento del 6 febbraio prossimo.

Un regalo sotto l’albero di natale da parte di Amadeus (nelle ultime ore citato per la fine del rapporto lavorativo con l’ormai suo ex agente Lucio Presta) che si appresta a condurre quello che a tuttora è il suo ultimo Festival da conduttore e direttore artistico.

L’ambientazione del promo è all’interno di un elegante ristorante addobbato a festa. Amadeus, seduto ad un tavolo imbandito per una cena a lume di candela con qualcuno a cui è molto legato “Un altro anno insieme, sai stavo ripensando al nostro primo incontro – dice con aria da dolce innamorato – mi è bastata una serata ed ero perdutamente innamorato di te. Mi sono detto che questo sarebbe stato un amore durato tutta la vita, solo a guardarti mi emoziono ancora“.

La camera inquadra solo Amadeus senza svelare con chi sta parlando, salvo poi svelare l’arcano. Dall’altra parte del tavolo non vediamo la sua fedele compagna Giovanna Civitillo, bensì una vecchia televisione in bianco e nero dove viene trasmessa l’esibizione di “Nel blu dipinto di blu” cantata da Domenico Modugno e tratta dal Sanremo 1958: “Ma il 6 febbraio tu che fai?” domanda il conduttore allo schermo.

“Sanremo si ama“ recita il claim annunciato sul finire del primo spot promozionale, una frase che gioca simpaticamente con il nome Ama-deus. Una trovata ironica che potrebbe candidarsi ad essere tra i primi tormentoni del suo quinto Sanremo.