Sanremo 2024: Paola & Chiara sono le conduttori del PrimaFestival, Mattia Stanga e Daniele Cabras inviati

Fervono i preparativi per ‘Sanremo 2024’ che si terrà tra martedì 6 e sabato 10 febbraio del prossimo anno. Dopo l’annuncio del primo superospite e coconduttore della prima serata, Marco Mengoni, il presentatore e direttore artistico del Festival, Amadeus, ha svelato, durante la Milano Music Week, che si tiene in questi giorni nel capoluogo lombardo, i nuovi conduttori del PrimaFestival che anticiperà, come di consueto, le serate dalla manifestazione canora.

Si tratta di Paola & Chiara. Mentre, a Mattia Stanga e Daniele Cabras, spetta il ruolo di ‘inviati speciali’. L’inedito quartetto succede ad Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol, padroni di casa dell’evento nel 2023.

Due icone della musica pop (ritornate in gara, lo scorso anno, con il brano ‘Furore‘) e due seguitissimi Tiktoker saranno dunque i nuovi volti dell’anteprima che ha il compito di raccontare la kermesse da differenti punti di vista: il suo clima, le interviste ai protagonisti e ciò che accade dietro le quinte dello spettacolo. Il tutto per far vivere appieno il più grande evento televisivo italiano.

Chi è Daniele Cabras?

E’ uno tra i tiktokers più seguiti e amati in Italia per i suoi divertentissimi video comici che parlano di vita quotidiana. E’ nato il 4 ottobre 1994 a Domus De Maria in Sardegna sotto il segno della Bilancia. Ho 29 anni .Nei suoi video mostra in maniera divertente e ironica quello che succede a tutti, in cui ognuno di noi si può rivedere, tra le mura di casa e nel rapporto genitori-figli.

Il suo Instagram è @danidanycabrass e conta un milione di followers.

Ha vinto la prima edizione di ‘Generazione LOL’, e al momento conduce ‘Viralizzami’, su Radio Kiss Kiss.

Chi è Mattia Stanga?

Ha 24 anni, è un creator ed è stato, recentemente, inserito nella lista di Forbes Italia dei 100 innovatori under 30. Su Instagram @mattia_stanga, ad oggi, vanta una platea di 1.2 milioni di seguaci.

L’appuntamento con PrimaFestival di ‘Sanremo 2024’ è da sabato 3 febbraio a sabato 10 febbraio 2024, alle 20.30 su Rai 1.