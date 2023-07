Amadeus ha inaugurato la (lunghissima) stagione delle anticipazioni di Sanremo 2024 al Tg1 proprio oggi, domenica 8 luglio, con un video lanciato in apertura dell’edizione delle 13.30. Il direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana, alla sua quinta (e sembra, per ora, ultima) edizione consecutiva ha presentato al pubblico il regolamento della prossima edizione, con le principali novità, in attesa della pubblicazione integrale del regolamento, online lunedì 10 luglio alle 12.

In realtà non si tratta del primo collegamento con il Tg1 ad argomento #Sanremo2024: un primo ‘contatto’ c’è stato lunedì 19 giugno nel corso della prima puntata di Tg1Mattina Estate, condotto da Giorgia Cardinaletti. In quell’occasione Amadeus annunciò novità nel regolamento, senza però entrare nel dettaglio. Questa volta lo ha fatto, con un video registrato in montagna.

Sanremo 2024, il regolamento: le anticipazioni

Prima serata, martedì 6 febbraio : subito in gara tutte le canzoni. Sulla nota stampa Rai si parla di 26 cantanti, due in meno (a ora) dei 28 in gara lo scorso anno. Sempre che non aumenti la quota di Sanremo Giovani

: subito in gara tutte le canzoni. Sulla nota stampa Rai si parla di 26 cantanti, due in meno (a ora) dei 28 in gara lo scorso anno. Sempre che non aumenti la quota di Sanremo Giovani Seconda e terza serata: mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio i brani in gara vengono divisi in due gruppi da 13. I cantanti che non si esibiscono saranno co-conduttori con Amadeus e presenteranno i colleghi in gara. L’abbinamento tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti “interpreti” avverrà con un sorteggio pubblico che si svolgerà nelle conferenze stampa giornaliere del 7 e dell’8 febbraio 2024.

i brani in gara vengono divisi in due gruppi da 13. I cantanti che non si esibiscono saranno co-conduttori con Amadeus e presenteranno i colleghi in gara. L’abbinamento tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti “interpreti” avverrà con un sorteggio pubblico che si svolgerà nelle conferenze stampa giornaliere del 7 e dell’8 febbraio 2024. Quarta serata, Venerdì 9 cover, con i concorrenti che potranno avere ospiti, a meno che non siano già in coppia o in un ‘team più ampio’ da intendersi come “sodalizio artistico” formato per l’occasione (tipo Colapesce DiMartino, per intenderci), potranno non avvalersi della presenza di un ospite. Possono scegliere qualsiasi canzone, italiana o straniera, anche propria, pubblicata fino al 31 dicembre 2023. Sempre però, selezionata, in accordo con il Direttore Artistico e con Rai. Le interpretazioni-esecuzioni della quarta serata saranno parte integrante della gara.

con i concorrenti che potranno avere ospiti, a meno che non siano già in coppia o in un ‘team più ampio’ da intendersi come “sodalizio artistico” formato per l’occasione (tipo Colapesce DiMartino, per intenderci), potranno non avvalersi della presenza di un ospite. Possono scegliere qualsiasi canzone, italiana o straniera, anche propria, pubblicata fino al 31 dicembre 2023. Sempre però, selezionata, in accordo con il Direttore Artistico e con Rai. Le interpretazioni-esecuzioni della quarta serata saranno parte integrante della gara. Sabato 10, serata finale , con il podio a 5 e la scoperta della canzone vincitrice.

, con il podio a 5 e la scoperta della canzone vincitrice. Ultima novità per le giurie: la Giuria della Radio prende il posto della Demoscopica e si aggiunge alla giuria Stampa, Tv e Web e e al Televoto. In pratica la radio si ‘scorpora’ dal voto della sala stampa: la Giuria delle Radio è formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano.

Quando si svolge Sanremo 2024?

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si svolge da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024.

Sanremo Giovani il 20 dicembre 2023 su Rai 1: il regolamento

Il primo atto ufficiale della 74esima edizione di Sanremo si è già compiuto con la pubblicazione del regolamento di Sanremo Giovani, che andrà in onda il prossimo 20 dicembre su Rai 1. Saranno 4, a detta di Amadeus almeno a giugno 2023, i concorrenti che accederanno alla categoria BIG di Sanremo 2024. In genere la serata di Sanremo Giovani dà anche l’occasione di presentare al pubblico i titoli delle canzoni degli Artisti in gara (anche quelli, ormai, annunciati in diretta al Tg1).