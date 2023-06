La macchina organizzativa del Festival di Sanremo si rimette in moto a quattro mesi dall’epilogo dell’edizione 2023. Sanremo Giovani è il primo degli atti iniziali verso la strada che ci porterà all’annata 2024 della kermesse canora.

È stato reso noto ufficialmente il regolamento dell’edizione 2023 di Sanremo Giovani, in palio tre posti (salvo cambiamenti, come accaduto lo scorso anno) per la gara ufficiale della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo giovani 2023, regolamento

Come sempre, Sanremo Giovani non si svolge interamente in una serata, bensì attraverso un percorso a fasi che porterà alla scelta della rosa dei finalisti che si contenderanno i tre posti per Sanremo 2024. Le fasi sono tre.

Prima fase

Il Direttore Artistico e la Commissione Musicale da lui presieduta saranno impegnati nell’ascolto di tutti i brani presentati e nella selezione di un numero ristretto di artisti che si esibiranno nelle audizioni finali dal vivo.

Seconda fase

Successivamente, saranno identificati i 12 finalisti che andranno a comporre il parterre della finalissima di dicembre 2023 in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Di questi, otto accederanno dalla selezione di Sanremo Giovani e quattro dal contest Area Sanremo. Gli artisti dovranno avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni.

Fase finale

Durante la Serata finale gli Artisti in competizione verranno votati dal Direttore Artistico e dalla Commissione Musicale in maniera autonoma e disgiunta con peso sul risultato complessivo delle votazioni del 50% ciascuno. I 3 vincitori che avranno la possibilità di accedere al cast di Sanremo 2024 e salire sul palco dell’Ariston, dovranno proporre un nuovo brano rispetto a quello con cui si sono esibiti durante la serata di Sanremo Giovani.

Dove si trova il regolamento integrale di Sanremo Giovani?

Il Regolamento integrale della manifestazione è disponibile sul portale www.sanremo.rai.it da oggi, 5 giugno. Sarà possibile inviare le domande di partecipazione dal 15 giugno al 15 ottobre 2023.

Sanremo Giovani 2023, Amadeus (Direttore Artistico): “Aspetto le vostre canzoni”

Di seguito, ecco le dichiarazioni di Amadeus, direttore artistico e conduttore per la quinta edizione consecutiva:

“Inizia l’avventura verso Sanremo 2024 e sono felice perché il primo mattone del Festival è da sempre il regolamento di Sanremo Giovani. Non vedo l’ora di ricevere e ascoltare con la commissione musicale i brani – prosegue – anche perché ci siamo accorti che ogni anno il livello qualitativo aumenta. È bello sapere che c’è grande entusiasmo da parte dei giovani, ho sempre attribuito loro grande importanza perché non sono solo il futuro ma già il presente“.

Amadeus infine conclude con un in bocca al lupo ai futuri candidati: “Con la speranza che questo passaggio possa essere solo un tassello di una lunga carriera. Aspetto le vostre canzoni!”.