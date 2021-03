Il miracolo non si è ripetuto: Sanremo 2021 è iniziato nel buio dell’Ariston deserto ed è continuato con una serata tra varietà e cazzeggio in cui le canzoni sono apparse quasi un contorno. Senza la benedizione di Padre Fiorello dello scorso anno, il miracolo degli ascolti non si è ripetuto nella prima serata del Festival. E non è bastato il bacio sulla fronte di Fiorello nelle vesti di Achille Lauro all’amico di sempre.

Ma Sanremo è Sanremo. E poi questa volta ancora di più: segna davvero un anno incredibile, inziato col trionfo di Diodato e con l’ultimo momento di spensieratezza nell’urlo a squarciagola della sua Fai Rumore, urlo che ieri sul palco dell’Ariston si è strozzato. E anche quello può essere simbolo del periodo.

Per restare un attimo nel contesto pandemico, un elemento: in tutta Italia vige ancora il Coprifuoco, per cui dalle 22 tutti a casa, per forza. Il che vuol dire stare davanti alla tv; il che si traduce in una platea tv più ampia, a prescindere. Per dare un elemento di contesto di programmazione, ieri in prima serata sulle pay c’era l’anticipo di Campionato Juventus – Spezia: non proprio una partita di cartello. I due elementi potranno essere utilizzati come attenuanti o come aggravanti a seconda della linea che si vorrà adottare.

Ma veniamo ai numeri, quelli che tutti dicono secondari – cfr direttore di Rai 1 Coletta nella conferenza stampa del 2 marzo – ma che poi sono l’unico elemento che conta, per tutti, e che definirà davvero se ci sarà un Ama-Ter.

Guardando il dato secco, la Prima Serata di Sanremo 2021 (iniziata alle 20.50 e terminata all’1.34) ha registrato in media 8.331.000 telespettatori, per uno share del 46,90%. Nel dettaglio, Sanremo Start ha registrato 11.592.000 telespettatori, share 38,73% (dalle 20.50 alle 21.31), la prima parte ha registrato 11.176.000, 46,35% (21.36 – 23.54) e la seconda, chiusa all’1.34 (7′ in più dell’anno scorso, 16 minuti in più del Sanremo 2019 di Baglioni) 4.212.000, 47,77%.

Il confronto con Sanremo 2020, il primo Festival Amadeus – Fiorello, è inevitabile.L’anno scorso la prima parte aveva fatto 12.480.000, 51,24% e la seconda 5.698.000, 56,22% Ma sono share e valore assoluto che stupiscono. Per trovare uno share peggiore bisogna andare al Sanremo 2014 di Fazio e Littizzetto, mentre la media di ascolto resta superiore al Sanremo 2008 di Baudo e Chiambretti.

I dati di ascolto confermano che qualcosa non è andata come pensavano e speravano. Non è difficile immaginare come sarà commentato il dato in Conferenza Stampa, ma il Teatro Ariston vuoto non è una scusante.