Sanremo 2020, ascolti prima serata

Di Giorgia Iovane mercoledì 5 febbraio 2020

I dati Auditel di Sanremo 2020.

Sanremo 70 è partito nel segno di Amadeus e con la benedizione di Fiorello.

Guardando il dato secco, la Prima Serata di Sanremo 2020 ha registrato in media 10.058.000 telespettatori, per uno share del 52,2%. Nel dettaglio, Sanremo Start ha registrato 12.841.000, 43,96%, la prima parte (terminata a mezzanotte) ha registrato 12.480.000, 51,24% e la seconda, chiusa all'1.27 (12 minuti in più, circa, di quella dell'anno scorso) 5.698.000, 56,22%.

La prima puntata vede uno share medio superiore di 2 punti del debutto del secondo Sanremo di Baglioni (Sanremo 2019) ed è sostanzialmente in linea con i risultati del primo Baglioni (Sanremo 2018). Nelle teste, il dato medio è leggermente inferiore a quello dello scorso anno e discretamente inferiore a quello di due anni fa, anche se la seconda parte sale notevolmente rispetto all'anno scorso, senza toccare 'le vette' del primo Baglioni.

Picco di ascolti alle 21.45 sull'esibizione di Irene Grandi con 14.942.000 telespettatori, picco di share alle 00.30 col 60% su Amadeus che esce dall’Ariston con Emma nella processione che li porterà a Piazza Colombo.

Per quanto nelle conferenze stampa di presentazione si fosse sottolineato come un confronto tra questa e le edizioni precedenti non potesse essere fattibile, visto il ritorno dei Giovani in gara ed altre precisazioni tecniche - oltre che alla dichiarata tendenza in calo dell'ascolto tv lineare - è anche vero che gli altri non avevano Fiorello non solo come ospite, ma proprio come 'spalla' di Amadeus. Il primo commento alla lettura degli ascolti Fiorello lo ha lasciato a Twitter.



L'abito di Don Matteo indossato da Fiorello benedicente ha dato i suoi frutti: come promesso ieri, per la seconda serata dovrà vestirsi da Maria De Filippi anche se stasera non si dovrebbe soffrire il fisiologico calo di ascolti della seconda, visto che quest'anno - a differenza dello scorso - il pubblico deve ascoltare ancora 12 big.