Sanremo 2020: Fiorello è Maria De Filippi (che chiama in diretta!)

Di Giorgia Iovane mercoledì 5 febbraio 2020

Fiorello e Maria De Filippi regalano un momento di crossmedialità da collezione.

Dopo una prima puntata correttamente giocata in sottrazione, con pochi interventi e tutti a supporto dell'amico di Amadeus - che si affida a lui con fiducia - e che di fatto gioca anche il ruolo di autore in campo, Fiorello fa più Fiorello, almeno sulla carta.

L'inizio della serata è tutto uno show, memorabile, va detto. Come promesso, Fiorello appare sulla scala vestito da Maria De Filippi per pagare pegno della promessa fatta ieri in caso di record di ascolti. E in Eurovisione (anzi, Mondovisione) appare come Nostra Signora degli Ascolti, ovvero Maria De Filippi, con tanto di caramella in bocca.



"Sembro Boris Johnson piastrato... Tu ti rendi conto di quello che sto facendo per te, eh, Ama?"

dice Fiorello, mentre Amadeus non si riprende dalle risate. E così vestito va a salutare Stefano Coletta, che sembra un po' irrigidito.

Ma quando meno te lo aspetti TELEFONA MARIA DE FILIPPI!



"Posso dire io buonasera! Complimenti ad Amadeus! Stai benissimo stasera!"

dice Maria prima di dichiarare aperta la seconda serata del 70esimo Festival di Sanremo.

Diciamocelo, grande momento di tv.

Ed è solo l'inizio.