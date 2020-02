Sanremo 2020, standing ovation per Fiorello: "E' stato bello"

Di Giorgia Iovane domenica 9 febbraio 2020

Amadeus chiama la standing per l'amico Fiorello. Che se la prende tutta.

Un lento adolescenziale, un abbraccio tra amici che condividono 35 anni di storia personale e professionale, un tutorial su come si conquistavano le ragazze un tempo: "Ma ti rendi conto di quello che abbiamo fatto a Sanremo?"

dice Fiore all'amico Amadeus, che si affida completamente a lui.

Un abbraccio, un lento e un ringraziamento.



"Fiorello ha illuminato questo Festival. Non sarebbe venuto così bene se non ci fosse stato lui"

dice Amadeus, che intanto si è caricato sulle spalle, da gran signore tensioni, problemi, errori, 'megalomanie', responsabilità. E dall'Ariston parte una standing ovation. Vertici Rai in piedi e già pronta la proposta per un Sanremo Bis per Amadeus e Fiorello.