Sanremo 2020: la conferenza stampa di chiusura in diretta dalle ore 12

Oggi, domenica 9 febbraio 2020, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di chiusura della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2020: il Festival

Si è conclusa ieri sera, sabato 8 febbraio 2020, con la vittoria di Diodato, nella sezione Campioni, e di Leo Gassmann, nella sezione Nuove Proposte, la 70esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus, con le presenze fisse di Fiorello (tranne che per la serata di giovedì) e di Tiziano Ferro e con la partecipazione delle co-conduttrici Rula Jebreal, Diletta Leotta, Laura Chimenti, Emma D'Aquino, Sabrina Salerno, Georgina Rodríguez, Alketa Vejsiu, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello e Mara Venier, andata in onda su Rai 1, dal 4 all'8 febbraio 2020, in prima serata.

Oggi, domenica 9 febbraio 2020, come di consueto, si svolgerà nella Sala Lucio Dalla del Palafiori di Sanremo, la conferenza stampa di chiusura di Sanremo 2020 alla quale, tra gli altri, prenderanno parte il conduttore e direttore artistico di quest'edizione, Amadeus, il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, e Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1 con delega su intrattenimento ed eventi.

Sanremo 2020: la conferenza stampa di chiusura

TvBlog, magazine di Blogo, seguirà in tempo reale la conferenza stampa di chiusura del Festival di Sanremo 2020, a partire dalle ore 12.