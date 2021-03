E’ partito ieri sera il settantunesimo Festival di Sanremo e qui siamo per analizzare l’andamento degli ascolti della prima serata del primo Festival dell’era Covid. Partiamo prima però col vedere gli ascolti della sfida dei Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che la fa da padrone, curva questa che scorre stabilmente ed in crescita nella corsia che va dal 25 al 30% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si appoggia sulla sua consueta e ormai confortevole linea del 20% di share, Abbiamo poi la curva di La7 con il Tg La7 poco sopra la soglia del 5% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20 e 30 poco sopra la soglia del 5% di share.

Nell’access time vediamo la curva blu di Rai1 decollare con Prima Festival dal 25 al 28% di share e poi con Sanremo start fin verso il 37% di share. La curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia si posiziona nel corridoio che va dal 10 al 15% di share, seguita dalla linea di La7 con Otto e mezzo poco sopra la soglia del 5% di share. Subito dopo vediamo la curva di Rai3 con Un posto al sole e quella di Stasera Italia su Rete 4.

Prima serata con la curva blu della prima serata del Festival di Sanremo 2021 che si porta al comando fin verso il 45% di share e ci rimane fra alti e bassi per tutto il periodo, senza quindi mai prendere davvero il volto. Segue la curva di Canale 5 attorno al 7% poi quella azzurra di Italia1 con le Iene. In seconda serata vediamo la curva blu della prima serata del Festival di Sanremo che rimane sostanzialmente ancorata per tutto il tempo attorno al 45% di share, piuttosto piatta e questo è certamente un brutto segno, sopratutto con una platea televisiva totale che cala dai 25.500.000 del primo periodo, fin verso i 5.000.000 dell’una e mezza di notte. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia1.

Curve share

Curve valori assoluti