Analisi Auditel della quarta serata del 71° Festival di Sanremo

Quarta serata ieri del settantunesimo Festival di Sanremo e qui siamo per analizzare l’andamento degli ascolti con le nostre curve dello share e valori assoluti minuto per minuto. Partiamo prima come sempre però col vedere gli ascolti della sfida dei Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che la fa da padrone, curva questa che scorre stabilmente ed in crescita nella corsia che va dal 25 al 29% di share, ovvero fra i 6 e gli 8 milioni di telespettatori. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre appena sotto la linea del 20% di share fra i 4 ed 5 milioni di telespettatori. Abbiamo poi la curva di La7 con il Tg La7 poco sopra la soglia del 5% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20 e 30 nelle stessi parti, ovvero poco meno di 2 milioni di telespettatori.

Nell’access time vediamo la curva blu di Rai1 scorrere con Prima Festival dal 25 al 27% di share e poi con Sanremo start fin verso il 39% di share e poco meno i 10 milioni di telespettatori. La curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia si posiziona poco sopra la soglia del 10 di share fino a toccare a fine emissione i 5 milioni, seguita dalla linea di La7 con Otto e mezzo che tocca il 9% con più di 2 milioni. Subito dopo vediamo la curva di Rai3 con Un posto al sole e quella di Stasera Italia su Rete 4 tutte poco sotto ai 2 milioni di telespettatori.

Prime time con la curva blu della quarta serata del Festival di Sanremo 2021 che si porta al comando fin verso il 42% di share e ci rimane fra alti e bassi per tutto il periodo, e fermandosi sul finale al 50% di share. In termini di valori assoluti registriamo un picco di 12.619.000 telespettatori ed il 43,12% di share alle ore 21:34 mentre Amadeus presenta Annalisa (per altro durante l’esibizione della cantante si perdono circa 300.000 telespettatori).

Segue la curva di Canale 5 attorno al 9% di share con il film Ultimo l’occhio del falco e poco meno di 2 milioni di teste, quindi affiora sulle altre la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado, quindi c’è la linea nera di Propaganda live.

Curve share

Curve valori assoluti