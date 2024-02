“Qua Qua… What the f*ck!”

Così Russell Crowe ha commentato il Ballo del Qua Qua di John Travolta con Amadeus e Mannino presenti nel corso della Terza Serata di Sanremo 2024. La Qua Qua Dance monopolizza da ieri i discorsi sul Festival. Da una parte si commenta l’idea autoriale (definita dal ‘papà’ Fiorello “una delle gag più terrificanti della storia della tv“, ma difesa da Amadeus in conferenza stampa), dall’altra si ‘indaga’ sull’ipotesi che si tratti di un caso di pubblicità ingannevole. Intanto il momento televisivo che per alcuni ha ridefinito il concetto di ‘cringe’ è diventato l’argomento più citato sul palco dell’Ariston nella Terza Serata di Sanremo 2024.

Si è partiti con la ‘filippica’ di Amadeus che ha invitato il pubblico a concentrarsi piuttosto sui momenti offerti da Giovanni Allevi e dai ragazzi di Mare Fuori, si è poi continuato con il riferimento ironico di Eros Ramazzotti, per arrivare a Gianni Morandi che ha dato appuntamento all’Aristonello per un bis del Ballo del Qua Qua.

“Se avessimo scippato due vecchietti davanti alle Poste ci avrebbero insultato di meno” ha commentato ironicamente Fiorello dal Glass di Viva Rai 2! Viva Sanremo!, dopo aver anche ricevuto un Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia.

Lo scippo è meno grave del ballo del qua qua#Sanremo2024#VivaRai2VivaSanremo

Il tormentone Qua Qua Dance

A suo modo, la Qua Qua Dance di Travolta è diventata un tormentone (in attesa di capire se si trasformi anche in un altro caso per l’Agcom) e ha tenuto banco per tutta la serata. Il commento più inatteso però è arrivato da Russell Crowe, ospite internazione di serata, che ha cantato con la sua band e ha poi risposto alle domande di Teresa Mannino e Amadeus. Tra gli argomenti toccati, la ricostruzione sulle sue origini italiane, localizzate tra Ascoli Piceno e Parma. “Ma non hai un cognome così riconoscibile, come DiCaprio, Coppola, De Niro…” dice la Mannino, interrotta proprio da Crowe con un “…TRAVOLTA!”

Grandi risate sul palco, anche quando Crowe fa il gesto del ‘Qua Qua’, accompagnato da un paio di “What the f*uck”, traducibili con un “Ma che ca**o (è)”.

Russel Crowe a Sanremo Russel Crowe che percula apertamente John Travolta “What a f**k!”e ‘Belzebù’ che si scompiscia 😂😂😂 si vola altissimo 🚀🚀🚀 Posted by Giovanni Mercadante on Thursday, February 8, 2024

Russell Crowe a Sanremo 2024 prende in giro Travolta o Il Ballo del Qua Qua?

A cosa si riferiva, nello specifico, Crowe con quell’esclamazione, popolarissima e usata a mo’ di intercalare dai più? Stava prendendo in giro direttamente il collega Travolta, prestatosi a una scenetta non proprio brillante (per la serie “Ma come gli è venuto?”), o stava reagendo basito all’essenza stessa del Ballo del Qua Qua (con una traduzione del tipo “Ma che ca**o è”)? Certo, spiegargli la genesi del balletto – popolarissimo tra i bambini degli anni ’80 – sarebbe stato un po’ troppo lungo. Diciamo che l’insieme sarà parso ridicolo anche a lui. E l’ha mostrato chiaramente sul palco dell’Ariston. Ora però lasciamo stare i piedi palmati e al massimo concentriamoci sulle scarpe: quelle di Russell Crowe non sono pervenute. Del resto non ha ballato e non avevano un ruolo editoriale..