Festival di Sanremo 2024 in diretta, i cantanti in gara, ospiti e conduttori: ecco cosa succede nella terza serata. Il liveblogging di TvBlog

Questa sera, 8 febbraio 2024, in diretta la terza serata del Festival di Sanremo 2024. La kermesse musicale in onda su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston e condotta, per il quinto anno consecutivo, da Amadeus (che ne è anche il direttore artistico).

I co-conduttori di quest’edizione sono Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

La regia sarà a cura di Stefano Vicario.

Sanremo 2024, terza serata, 8 febbraio: anticipazioni

La co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2024 sarà Teresa Mannino.

Ospite della terza serata sarà Russel Crowe con la sua band, Eros Ramazzotti per i 40 anni di “Terra Promessa”.

Sabrina Ferilli per il lancio della fiction Gloria, Edoardo Leo per la serie Il clandestino, in onda l’8 aprile su Rai 1, Stefano Massini e Paolo Jannacci con un brano inedito di denuncia sociale, dedicato alle morti sul lavoro, dal titolo “L’uomo nel lampo”.

A distanza di un anno dalla sua esperienza come co-conduttore, torna Gianni Morandi.

Dal Palco Suzuki, a Piazza Colombo, si esibiranno le conduttrici del PrimaFestival Paola e Chiara.

Durante la serata, non mancherà l’esibizione dalla nave Costa Crociere su cui ci sarà Bresh

Sanremo 2024, terza serata: i cantanti che si esibiranno stasera

Questa sera, si esibiranno i 15 cantanti che ieri sera hanno presentato i loro rispettivi colleghi

Sono (in ordine alfabetico): Alessandra Amoroso, BNKR44, Diodato, Ghali, Il Tre, La Sad, Angelina Mango, Maninni, Fiorella Mannoia, Mr. Rain, Negramaro, Rose Villain, Ricchi e Poveri, Sangiovanni, Santi Francesi.

Le canzoni saranno votate dalla giuria delle radio e dal televoto. A fine serata, saranno comunicati solamente i primi 5 classificati.

Sanremo 2024, terza serata, 8 febbraio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la diretta della terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 dalle ore 20:40 su Rai 1. La terza serata di Sanremo 2024 sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

TvBlog seguirà la serata in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 20:40.