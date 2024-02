Fiorello, durante la puntata di stanotte di Viva Rai 2!… Viva Sanremo!, iniziata subito dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, ha commentato le polemiche social che si sono scatenate dopo la messa in onda della gag del Ballo del Qua Qua che ha visto protagonisti lo showman siciliano, Amadeus e John Travolta.

Fiorello, nella sua carriera, non è mai stato un artista che ha accettato benevolmente le critiche ma, in questo caso, ha dovuto fare un’eccezione, ammettendo che quella del Ballo del Qua Qua, vista questa sera, non è stata un’idea propriamente riuscita:

Lo affrontiamo subito, lo affrontiamo dopo o non lo affrontiamo per niente? Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana! Tu non sai niente (rivolto ad Amadeus, ndr) perché non c’eri. Mentre tu dicevi “Codice 01”, io stavo ricevendo gli insulti! Io mentre la facevo, già avevo previsto tutto, pensavo ‘Qui è la fine delle nostre carriere!’. Noi volevamo fare una cosa ironica, ma già quando eravamo andati in camerino, avevo capito l’antifona!

Anche il momento in cui John Travolta ha gettato a terra il cappellino non è passato inosservato. Secondo Fabrizio Biggio, Travolta ha buttato il cappellino prima di ballare, dopo aver avuto “un barlume di lucidità!”.

Amadeus e Fiorello si sono anche ironicamente rinfacciati la paternità dell’idea.

Sul finale, però, il Fiorello un po’ permalosetto è spuntato fuori:

Noi pensavamo che la gente dicesse ‘Guarda, fanno fare il Ballo del Qua Qua a John Travolta!’ e invece c’è gente che si è arrabbiata come se avessimo ammazzato qualcuno! Era una gag venuta male. Chiuso l’argomento, ci assumiamo le nostre responsabilità.

E non solo. Fiorello e Amadeus, insieme a Biggio e Mauro Casciari, hanno velocemente danzato sulle note del Ballo del Qua Qua anche dentro il glass, come risposta al giornalista Renato Franco che ha criticato la gag su Il Corriere della Sera.

Ma una certa insofferenza di Fiorello, si è notata anche durante il resto della puntata, come, ad esempio, nella battuta sugli allarmi bomba:

Se ci fosse stato un allarme bomba poco prima del Ballo del Qua Qua sarebbe stata cosa buona, giusta e utile alla nostra psiche e al nostro stato d’animo! Domani inaugureremo una nuova rubrica, spero abbia successo… A questo punto, non mi fido più di me stesso!