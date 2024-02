Sanremo 2024, terza serata: le reazioni di Amadeus, Fiorello ed Eros Ramazzotti all’affaire Travolta

Il fantasma di John Travolta, super ospite della seconda serata di ‘Sanremo 2024‘, aleggia anche, questa sera, fuori e dentro al palco dell’Ariston.

E’ Amadeus, ad apertura del Festival, stasera, a voler voltare, idealmente, pagina lasciando alle spalle le polemiche delle ultime ore legate alla partecipazione della star di Grease alla kermesse festivaliera:

“Si è parlato oggi tanto, secondo me topo di John Travolta ma credo non si sia dato il giusto spazio alla straordinaria testimonianza del maestro Giovanni Allevi. Parliamo di questo, che è molto più importante. facciamo nostro il suo insegnamento: ci accettiamo per quello che siamo, in tutta la nostra leggerezza, che poi è la leggerezza della felicità. E con felicità, diamo il via alla terza serata del Festival”

Dopo aver cantato ‘Terra Promessa’ (che, quest’anno, festeggia i 40 anni di vita) e fatto un appello per la pace, Eros Ramazzotti ha iniziato un lungo e botta e risposta con il conduttore di ‘Sanremo’ citando proprio lo sketch di ieri:

Ramazzotti: “Mi fate fare il ballo del qua qua?”

Amadeus: “Magari eri più simpatico”.

Il cantautore romano ha punzecchiato, ancora una volta, il padrone di casa del Festival: “Non lo è stato?”. Amadeus, a questo punto, ha ammesso che l’esibizione a tre di ieri sera, “non è venuta benissimo”. E la stoccata finale: “Potevate dargli più soldi”. Al divertente siparietto, ha preso parte anche Fiorello dall’Aristonello: “Altro che soldi, più scarpe potevamo dargli. E se scippavamo due signore fuori la posta, ci avrebbero insultato di meno. Ci ha insultato anche l’associazione papere italiane, dice che è la cosa peggiore successa alle papere dopo la caccia”.

Lo showman siciliano, ieri notte, a ‘Viva Rai 2 Sanremo’, è stato il primo a fare ‘mea culpa’ su quello che era accaduto in scena poche ore prima.

“Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana!”