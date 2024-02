Gianni Morandi a Sanremo 2024 come ospite (a sorpresa) di Amadeus: il cantante torna all’Ariston in qualità di “amico di Ama” per giocare con lui (speriamo senza papere) e per cantare alcuni dei suoi successi. Quella tra Gianni Morandi e Sanremo, però, è una lunga storia d’amore, iniziata nel 1972 con la sua prima partecipazione in gara, mentre l’ultima – a ora – è quella a Sanremo 2022 con Apri tutte le porte, di Lorenzo Jovanotti. Nel mezzo altri 6 Festival da concorrente, una vittoria in trio nel 1987, due da conduttore e uno da co-conduttore proprio con Amadeus lo scorso anno.

In attesa di vedere cosa farà Gianni Morandi ospite a Sanremo 2024, ripercorriamo tutte le sue partecipazioni al Festival. E chissà che la sua partecipazione al Festival non sia anche l’occasione per ufficializzare la sua conduzione di Teche Show, come anticipato questa mattina da Massimo Galanto.

Gianni Morandi in gara a Sanremo

Anni ’70 – ’80

La sua prima volta in gara è nel 1972 con il brano Vado a lavorare che si classifica al quarto posto. Torna 10 anni più tardi, nel 1983, con uno dei brani che sarebbe entrato nel suo repertorio più classico, La mia nemica amatissima, ma è solo nel 1987 che ottiene la vittoria in trio con Tozzi e Ruggeri con la canzone Si può dare di più, che segna anche la sua rinascita.

Gianni Morandi, Enrico Ruggeri and Umberto Tozzi, winners of the 37th Festival of the Italian Song, Sanremo Festival 1987 with the song Si può dare di più (Photo by Angelo Deligio/Mondadori Portfolio via Getty Images)

Anni ’90

Torna poi in gara nel 1995 in coppia con Barbara Cola e con un altro dei suoi successi, In amore che arriva secondo alle spalle di Giorgia e della sua “Come saprei”. Curioso che al quarto posto si classificò un giovanissimo Bocelli con Con te partirò, Fiorello fu quinto con Finalmente tu e la Cuccarini decima con Un altro amore no.

Anni ’00-’20

Morandi inaugura il terzo millennio partecipando a Sanremo 2000 con Innamorato, scritta per lui da Ramazzotti (anche lui stasera all’Ariston), che arriva terza.

Ultima volta in gara, per ora, a Sanremo 2022, condotto appunto da Amadeus, con Apri tutte le porte, scritta da Jovanotti (che poi duettò con lui) e arrivata terza alle spalle di Brividi, di Blanco e Mahmood, e di O forse sei tu di Elisa.

Gianni Morandi ospite di Sanremo

Morandi non è stato molte volte ospite del Festival: si ricorda una partecipazione nel 1999, quando interpretò Vita e Lasciarsi per amore, mentre nel 2008 apre una serata di Sanremo per interpretare Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Gianni Morandi conduttore di Sanremo

Sanremo 2011

Veniamo quindi ai precedenti alla conduzione. Il suo primo Festival da conduttore è Sanremo 2011: a condurre con lui ci sono Luca e Paolo e la coppia Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez, nell’anno della ‘farfallina’ e dello “Stiamo uniti”.

Sanremo 2012

Bissa l’anno dopo: a Sanremo 2012, però, viene affiancato da Ivana Mrazova e Rocco Papaleo. Il Direttore artistico nelle sue due edizioni fu Gianmarco Mazzi. Sanremo 2023 A Sanremo 2023, invece, debutta come (ottimo) co-conduttore: solida spalla per Amadeus e consumato uomo da palcoscenico, regalerà inconsapevolmente uno dei bonus più usati del Fantasanremo 2024, la scopa sul palco, in memoria dell’uscita che fece dopo che Blanco ebbe distrutto tutte le rose presenti in scena per un problema all’ear-monitor durante la sua esibizione. Da Teche Rai anche la ‘reunion’ con Al Bano e Massimo Ranieri.