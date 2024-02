Nei giorni scorsi il nostro Hit ha anticipato in esclusiva il ritorno in onda nella prima serata di Rai1 di Teche Show. Oggi TvBlog è in grado di svelare che è stato scelto il conduttore degli appuntamenti speciali di questo programma dedicato ad alcuni personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo in occasione dei 70 anni di Rai. Stando a quanto ci risulta, si tratterebbe di Gianni Morandi.

Gianni Morandi a Sanremo 2024 stasera

Il mitico cantante stasera sarà protagonista nella terza serata del Festival di Sanremo 2024. L’annuncio del suo ritorno sul palco del teatro Ariston è arrivato nella conferenza stampa di ieri da Amadeus. Il direttore artistico e conduttore della manifestazione canora, infatti, ha raccontato di aver sentito telefonicamente l’amico e collega e di averlo invitato un po’ a sorpresa per una piacevole rimpatriata, dopo il successo ottenuto lo scorso anno quando Morandi era stato scelto come il co-conduttore di tutte le serate.

Teche Show il mercoledì sera su Rai1

Tornando a Teche Show, ricordiamo che la collocazione decisa dai dirigenti della tv pubblica è quella del mercoledì sera. Venerdì 25 agosto 2023 su Rai1 è andata in onda la prima puntata di TechetecheShow con protagonista proprio Gianni Morandi. Fu l’occasione per ripercorrere in chiave musicale la vita e la carriera dell’artista di Monghidoro. In quel caso la conduzione era stata affidata a Flavio Insinna.