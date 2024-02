Finalmente qualcosa si muove nella triste serata del mercoledì di Rai1. Dopo settimane e settimane in cui la Rai ha imposto una opaca programmazione alla prima rete del servizio pubblico radiotelevisiva, quella “che paga gli stipendi ai dipendenti Rai” come diceva un vecchio e importante dirigente della tv di Stato, ecco che qualcosa cambia. Sono finalmente in arrivo su Rai1 in quello slot dei programmi d’intrattenimento che tengano accesa la serata della prima rete e che dia una valida alternativa agli altri due canali pubblici. Su Rai2 come è noto vanno delle fiction che sono destinate per lo più a pubblico giovane, quindi da Rai play. Mentre Rai3 propone un programma di attualità qual è Chi l’ha visto. Ecco dunque che per intanto su Rai1 si scommette su Teche Show.

Teche Show torna nel prime time di Rai1

Si va cioè a pescare nel vero grande forziere di inestimabile valore della tv pubblica, quello cioè delle Teche, per confezionare un programma che possa soddisfare il pubblico storico di Rai1, ultimamente lasciato orfano il mercoledì sera. Vedi infatti che Canale 5 ha deciso spesso e volentieri di posizione proprio in questa serata alcuni suoi programmi d’intrattenimento. Ricordiamo Io canto generation, Michelle impossible e prossimamente, come anticipato da queste parti, le ultime puntate di Ciao Darwin.

Teche Show riaccende la serata del mercoledì di Rai1

Ebbene il mercoledì di Rai1 si riaccende con l’intrattenimento e lo fa con alcune puntate speciali di Teche Show dedicate ad alcuni personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo di questi 70 anni di Rai. Lo fa con una serie di cui si stanno decidendo i dettagli e la conduzione in queste settimane.

Lo Speciale con Lucio Battisti ed il successo di ascolti

Il tutto mentre è andata in onda venerdì scorso con ottimi dati di ascolto (meglio di Colpo di luna) una puntata specialissima di Teche Show dedicata al grande Lucio Battisti con la conduzione di Flavio Insinna. Teche Show per altro è già andato in onda con alcune puntate speciali lo scorso anno e dunque ora ci tornerà per riaccendere la serata del mercoledì di Rai1.