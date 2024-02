Il cachet di John Travolta a Sanremo 2024 (e il Ballo del Qua Qua scompare da RaiPlay)

La seconda partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo, nel corso della seconda serata dell’edizione 2024, ha lasciato gli spettatori a bocca aperta, ma non per i motivi che forse in casa Rai si aspettavano.

John Travolta all’Ariston, cosa è successo

Il quasi 70enne ha prima calcato il palco dell’Ariston al fianco di Amadeus con un breve recap dei suoi balli iconici in arrivo da film come La febbre del sabato sera, Grease e Pulp Fiction, poi è uscito all’esterno del teatro per un momento di puro imbarazzo con Fiorello e il conduttore e direttore artistico della kermesse: i tre, con Travolta tutt’altro che convinto e per nulla divertito, si sono lanciati ne Il ballo del Qua Qua e l’imbarazzo è stato palpabile anche da casa per ogni secondo di quello sketch per nulla riuscito.

Il responso sui social è stato impietoso e anche Fiorello, all’avvio della nuova puntata di VivaRai2 in versione dopofestival, si è visto costretto ad ammettere il flop di quella che anche sulla carta sarebbe dovuta risultare una gag da scartare: “Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana”. Ma la frittata ormai è stata fatta e oggi, a poche ore da quel siparietto destinato a rimanere nella storia del Festival come esempio di cosa NON fare con un ospite internazionale, il caso è montato per due motivi ben diversi.

Travolta, i dubbi sul cachet e la presunta pubblicità occulta

La prima polemica è legata alla presunta pubblicità occulta delle scarpe indossate da John Travolta sul palco dell’Ariston, un paio di sneakers bianche col logo nero di U-Power, l’azienda italiana di scarpe antinfortunistiche e abiti da lavoro di cui Travolta è testimonial insieme a Gerard Butler. Complice la decisione di far danzare l’attore di Hollywood, la regia di Stefano Vicario ha indugiato a lungo sulle scarpe indossate dalla star di Grease, mentre il profilo ufficiale Instagram di U-Power si affannava a condividere storie e video per documentare l’occasione più unica che rara.

Mentre Travolta stava partecipando alla gag sul palco dell’Ariston, in prima fila dietro al direttore d’orchestra c’era anche il presidente di U-Power Group Franco Uzzeni. Sicuramente non un caso se vogliamo dare per vero quello che sostiene oggi il Corriere della Sera: John Travolta avrebbe percepito un milione di euro per quell’ospitata che ha creato tanto imbarazzo, ma a pagare il cachet dell’attore sarebbe stata proprio l’azienda che lo ha voluto come testimonial. Travolta, quindi, sarebbe arrivato all’Ariston pagato da un’azienda privata che non risulta tra gli sponsor ufficiali di Sanremo 2024 e avrebbe mostrato in modo evidente, per quasi 15 minuti, un paio di scarpe di prossima uscita di tale azienda: se confermato si tratterebbe di un nuovo caso di pubblicità occulta che dovrà essere affrontato nelle sedi opportune.

Caso Travolta, il giallo della sparizione del video da RaiPlay

Ad alimentare il caso John Travolta c’è anche un secondo elemento: il video della partecipazione dell’attore a Sanremo 2024, inizialmente pubblicato su RaiPlay nel corso della serata di ieri, è stato rimosso per motivi non ancora ufficializzati dalla Rai – il triste siparietto è invece incluso nella puntata completa disponibile sulla piattaforma – e le voci sul perché si stanno rincorrendo ormai da ore: secondo Repubblica la star di Hollywood non avrebbe firmato la liberatoria per la diffusione del video, voce confermata questa mattina anche da Eleonora Daniele a Storie Italiane.

La versione della Rai in conferenza stampa?

Siamo in attesa di capire se la questione sarà affrontata nella conferenza stampa di giovedì 8 febbraio, iniziata con mezz’ora di ritardo rispetto all’orario fissato per le 12.00.