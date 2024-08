Sanremo 2025: chi saranno i cantanti in gara al Festival?

Anticipazioni e rumors sui 24 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025: chi saranno i Big scelti da Carlo Conti per il suo Festival?

Con la pubblicazione del regolamento, la prima fase del Festival di Sanremo 2025 (che si terrà dall’11 al 15 febbraio) entra nel vivo. Nei giorni scorsi, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui papabili candidati ad occupare uno dei 24 posti messi a disposizione da Carlo Conti per la categoria Big.

Questa settimana, il settimanale ‘Oggi’, ha lanciato il nome di Gaia, reduce dal successo estivo, ‘Sess0 e Samba’ con Tony Effe. Pochi giorni fa, ‘Il Messaggero’ si è sbilanciato inserendo nel cast ufficiale il volto di Tiziano Ferro, di Elodie, dei Coma Cose, di Noemi, The Kolors e Achille Lauro. Tutti cantanti che hanno già calcato il palco dell’Ariston in diverse vesti (interprete in gara, super ospiti, co-conduttori/rici).

Salgono le quotazioni anche di Gianna Nannini, della rapper Anna e del duo Benji & Fede (per tutti e tre si tratterebbe di un debutto.

Marcella Bella e Al Bano a Sanremo 2025?

Tra le autocandidature eccellenti, quest’anno, spicca quella di Marcella Bella. Secondo il magazine ‘Oggi’, la cantante starebbe facendo “fuoco e fiamme per convincere Carlo Conti a sceglierla tra i Big di Sanremo 2025”.

Tra i veterani (un po’ come accaduto, negli anni scorsi, ad Orietta Berti e i Ricchi e Poveri, diventati gli idoli delle nuove generazioni), fiocca anche il desiderio di Al Bano che, al settimanale ‘Mio’, non esclude il ritorno in gara: “Sanremo ha un successo che è proseguito nonostante per un periodo alla manifestazione sia stata fatta una sorta di ostracismo per il solo gusto di ribellarsi a tutto. Hanno fatto di tutto per distruggerlo ma non ci sono riusciti”. Il Leone di Cellino San Marco vorrebbe prendere parte un’ultima volta alla kermesse festivaliera prima di concludere la sua lunga carriera costellata di successi: “Stiamo valutando alcune opzioni. Sanremo è sempre stato un evento significativo, soprattutto per me che soffro di ‘sanremite acuta’ e deciderò di partecipare se avrò la canzone giusta da proporre”.