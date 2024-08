Sanremo 2025, Beppe Vessicchio non ci sarà

Il maestro Beppe Vessicchio annuncia che non sarà presente al Festival di Sanremo 2025 come direttore d’orchestra: ecco le sue parole

E’ stata una delle istituzioni del Festival del passato (un po’ come Alba Parietti presente in prima fila ad applaudire gli ospiti ed i Big in gara. Come lo scorso anno, però, il maestro Beppe Vessicchio ha annunciato, nel corso di una lunga intervista a ‘Novella 2000’ che non sarà presente a ‘Sanremo 2025‘ in qualità di direttore d’orchestra.

Ecco le sue parole:

“No e neanche mi aspettavo di esserci nel 2024, ma Fiorello mi ha cercato pochi giorni prima che il Festival avesse inizio proponendomi di “giocare” con lui insieme ad Amadeus sulla questione Jalisse. A Rosario non si può dire di no. E’ al di sopra di tutto… e poi a me piace giocare. Del resto suonare in inglese si dice “to play” così come in francese si dice “jouer””

Nel 2022, Vessicchio ha diretto, per l’ultima volta, Le Vibrazioni in gara con ‘Tantissimo’. Il maestro, tra i veterani della manifestazione canora che si tiene, ogni anno, nella città dei fiori, ha giudicato positivamente l’avvicendamento tra Amadeus e Carlo Conti:

“Risponde a una logica aziendale Rai. Sanremo è più che mai uno spettacolo gestito dalla televisione. Aggiungerei “coraggioso” da parte di Carlo che ha anche diminuito l’età massima degli esordienti…Ma a lui le sfide piacciono e mi sembra sia a suo agio con le strategie di RaiUno”

L’Unicusano, con la collaborazione di Gianluca Gucciardo e del maestro Beppe Vessicchio, coordinatore artistico, ha lanciato, quest’anno, il primo Master per offrire a diverse figure professionali strumenti nuovi per ripensare al proprio approccio alla fisiologia, alla patologia, alla abilitazione e alla riabilitazione da destinare agli artisti sani e infortunati.

Per raggiungere una piena formazione e informazione, durante le 1.500 ore di master saranno approfonditi argomenti legati sì alla medicina tout court ma anche alle scienze umanistiche: storia, filosofia, danza, canto, management, risorse umane, nuove tecnologie. Il master è “accompagnato” da un’altra novità mondiale assoluta: il corso di perfezionamento e aggiornamento “Performing Arts Medicine related Athletology for Coaching, Management and Training of Artists” aperto anche ai diplomati.