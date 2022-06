Non solo format nell’intrattenimento d’autunno di Canale 5 ma anche un grande one man show. Già, se Rai1 insiste con Gigi D’Alessio, artista partenopeo lanciato in questo genere dal grande Bibi Ballandi nel varietà Gigi questo sono io nel 2010, Canale 5, dopo lo show di Claudio Baglioni dello scorso anno, cala un altro asso del mondo della musica leggera nazionale, ovvero Renato Zero. TvBlog è in grado di anticipare per la prossima stagione tv un grande spettacolo musicale con protagonista l’artista romano per celebrare i suoi 55 anni di carriera, che verranno festeggiati in Zero settanta, ovvero una serie di concerti il prossimo inizio d’autunno.

Dunque l’intrattenimento di Canale 5 del prossimo autunno sarà in campo prima di tutto con Il grande fratello vip 7, che torna con due appuntamenti settimanali da lunedì 19 settembre in prime time, per una edizione che il suo direttore artistico e conduttore Alfonso Signorini sta preparando in gran segreto, con un cast sorprendente e per larga parte assolutamente inusuale per un reality show che calca le scene televisive, fra nip e vip, da più di vent’anni. Poi ci saranno i ritorni di Scherzi a parte con Enrico Papi, Michelle impossible con Michelle Hunziker e il Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi e con l’amabile partecipazione di Sabrina Ferilli.

In questo team si aggiunge il grande Renato Zero per uno show di prima serata in due puntate che andrà in onda direttamente dal Circo Massimo in Roma, sede proprio dei concerti settembrini romani di cui sopra. Sarà una grande festa con tantissimi ospiti ed amici del cantautore romano, in un dribbling canoro fra le sue tantissime canzoni di un repertorio che ha fatto la storia della musica leggera nazionale. Renato poi grande conoscitore del mezzo televisivo, avendolo frequentato, con grandi risultati in termini di ascolti fin dal 1982 nel mitico Fantastico tre di Enzo Trapani, insieme a Corrado, Raffaella Carrà e Gigi Sabani.

Qui abbiamo visto Renato cantare “W la Rai ” sigla del suo spazio a Fantastico 3, ora dovrà evidentemente adattare la canzone in “W Mediaset“. Appuntamento dunque con questo nuovo one man show con protagonista Renato Zero il prossimo autunno, in due prime serate dal Circo Massimo in Roma, naturalmente su Canale 5.