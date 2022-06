Scherzi a parte, ecco quando parte la nuova serie su Canale 5 con Enrico Papi

Tempo di posizionamenti nei palinsesti prossimi venturi della televisione e momento di porre sullo scacchiere da parte dei dirigenti responsabili di questo importante incarico, i vari programmi previsti. Un po’ come nel momento della “mossa” del Palio di Siena, tutti si guardano in attesa di prendere il via al momento giusto, perchè come nel Palio, spesso anche in televisione è fondamentale il posizionamento dei cavalli (leggi programmi) per garantirsi un buon avvio e di conseguenza un ottimo percorso nell’etere televisivo. Ecco dunque che partire il tal giorno, contro la tal proposta, diventa spesso elemento dirimente rispetto al successo di un programma. Insomma, tutto questo pistolotto iniziale, per dire che è arrivato il momento di “appoggiare” i programmi previsti per il prossimo autunno televisivo sul calendario. Attenzione “appoggiare”, perchè poi tutto può cambiare anche solo 48 ore prima della relativa messa in onda. In questo post ci occuperemo di uno dei titoli forti dell’intrattenimento di casa Mediaset, di Canale 5 in particolare, ovvero Scherzi a parte.

Il programma di Fatma Ruffini ha attraversato l’etere televisivo italiano da tanto tempo, per altro con grandi successi in termini di ascolti. Pure l’ultima edizione andata in onda la domenica sera su Canale 5 ha ottenuto un buon indice di ascolto, guadagnandosi così la conferma anche per la stagione successiva. Siamo qui infatti a parlarvi proprio della stagione 2022 di Scherzi a parte e della sua data di partenza.

La nuova edizione di Scherzi a parte, ovvero la sedicesima, partirà domenica 18 settembre in prima serata su Canale 5 subito dopo Paperissima sprint. Sarà una serie composta da sei puntate, con ben sei scherzi all’interno di ciascuna emissione e relativi protagonisti poi ospiti in studio. Gli scherzi si stanno registrando in questo periodo, mentre la registrazione effettiva delle sei emissioni avverrà a ridosso della messa in onda. Alla conduzione del programma è stato confermato il simpatico Enrico Papi, che torna a guidare una fuoriserie, dopo aver guidato un nuovo modello, Big show, che non ha ottenuto su strada i risultati che gli ingegneri che lo hanno assemblato speravano.

Appuntamento dunque con la sedicesima edizione di Scherzi a parte, con le sei nuove puntate previste, da domenica 18 settembre in prima serata su Canale 5 con Enrico Papi, proprio il giorno prima della partenza della settima edizione del Grande fratello vip, diretta e condotta da Alfonso Signorini.